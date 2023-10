O víkendu ČTK vydala informaci ohledně výstavby továrny na komponenty do elektromobilů Volkswagen v Polsku. Jedná se však o továrnu na výrobu čistě katodního materiálu a ne o výrobu samotných baterií, pro jejíž výstavbu je jednou z uvažovaných lokalit areál letiště v Líních u Plzně.

Letiště Líně | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

„Bohužel některá média informaci chybně zpracovala tak, že se jedná o projekt, o kterém se nyní jedná v rámci Strategického podnikatelského parku Líně. Rozdílnost projektů je dána také výší investice a počtem plánovaných pracovních míst,“ vysvětluje David Hořínek z agentury CzechInvest, která je přípravou podnikatelského parku pověřena.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Stále je tedy ve hře stavba gigafactory na letišti v Líních a s tím mimo jiné související přesun stanoviště letecké záchranné služby do náhradních prostor. Tím by mohla být lokalita Chotěšov-Krůtí Hora. Alespoň podle vyhledávací studie, která posuzovala několik lokalit v kraji. Předběžné posouzení ukázalo, že v souvislosti s provozem by nedošlo k překročení hlukových limitů v rezidenčních částech obce ani v okolí.

Na neformálním setkání zástupců agentury CzechInvest a společnosti Škoda Auto se zastupiteli obce Chotěšov, které proběhlo na obecním úřadě v Chotěšově 12. září, byla kromě bližšího představení projektu Strategického podnikatelského parku v Líních nově představena i varianta vybudovat nové zázemí pro leteckou záchrannou službu v katastru obce Chotěšov, tedy na pozemcích ve vlastnictví města Plzně. „Prověřujeme už jen poslední detaily. Platí také, že lokalita umožní nepřetržitý provoz 24 hodin 7 dní v týdnu i další rozvoj útvaru Armády ČR, který LZS v Plzeňském kraji zajišťuje,“ potvrdil už dříve Petr Očko, generální ředitel CzechInvestu.

Stavbu gigafactory za 120 miliard korun považuje stát za klíčovou pro tuzemský automobilový průmysl a koncern Volkswagen se zatím stále rozhoduje mezi Českou republikou, Polskem a Maďarskem. Rozhodnutí by mělo padnout do konce tohoto roku.