Biotechnologický tým, který dnes působí na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, zde pomohl spoluzaložit výzkumník Daniel Georgiev. Vědec se v Plzni se svým týmem zabývá výzkumem diagnostické metody pro včasné vypátrání metastazujících nádorových buněk, přičemž jako nástroj vědci využívají geneticky modifikovanou pivní kvasinku. Ta dokáže na svůj povrch přichytit podezřelé buňky a následně potvrdit, která z nich je pro člověka nebezpečná.

Vy a Váš tým vyvíjí momentálně diagnostickou metodu, která může pomoci odhalit podezřelé buňky typu rakovinových nádorů. Můžete čtenářům tuto metodu a celý váš výzkum přiblížit?

Jde nám o měření podezřelých buněk v krevních vzorcích. Momentálně zkoumáme klinické vzorky. Protože diagnostickou metodu teprve vyvíjíme, pacienta se to zatím nedotýká. Od pacienta potřebujeme jen svolení, že jeho vzorky krve mohou být použité pro výzkum. Na projekt jsme dostali grant od ministerstva průmyslu ve výši dvanácti milionů korun. Větší část financí si ale musíme sehnat od investorů. Jsme financováni skupinou BPD Partners, která financuje různé biotechnologické projekty jak v Česku, tak i v zahraničí.

Proč právě pivní kvasinka může pomoci v těle odhalit podezřelé buňky?

Genetická soustava, která uvnitř každé pivní kvasinky je, je pro nás jakási technologie, na které můžeme stavět. Pivní kvasinky jsou pro výzkumníky široce využitelné. Historicky je to jeden z nejprozkoumanějších mikroorganismů. Fungují na biologických principech. Dokážou na svůj povrch nalepit všechny potenciálně podezřelé buňky. Na každé buňce pak zkoumají, jestli je její profil podezřelý nebo ne. Když není podezřelý, tak kvasinky víceméně jen „sedí“ a nic nedělají. Ale když je podezřelý, tak vyšlou světelný signál, kterým nás upozorní, že se tam nachází něco podezřelého. Naměří tedy potenciální hrozbu.

Co je cílem vaší diagnostické metody?

Cílem je uvést metodu na trh ve spolupráci s významnými firmami, které naši metodu zapojí do skupiny jejich testů. Metoda zatím na trhu není, je ve fázi vývoje. Pracujeme na jejím zdokonalování. Pro výzkumné účely bychom chtěli mít produkt, tedy jakýsi chytrý prášek, hotový v prvním čtvrtletí roku 2022. Následně jej budeme moci začít prodávat. Plánujeme spolupracovat především s výzkumnými organizacemi a skupinami, které takovéto měření provádí s vysokou četností, tedy například s univerzitami. Pro využití v nemocnicích je zapotřebí certifikace, kterou bychom mohli získat koncem příštího roku. Za dva až tři roky bychom tak mohli vidět uplatnění naší metody v praxi.

Mohou se „přeprogramované“ pivní kvasinky dávat dál do těla?

Do těla ne. Ale není to úplně nemožné. Jen to není náš primární cíl a záměr celého projektu. Spíše se zaměřujeme na diagnostiku.

Diagnostika tedy pacientům může přinést informaci, že mají leukémii?

Nemám rád spojení, že diagnostika přináší jen špatné zprávy. Samozřejmě je důležité upozornit včas na nějakou nemoc. Jen ne až ve chvíli, kdy je krevní vzorek už plný podezřelých buněk. Rád bych řekl, že celý náš záměr je podporovat zdraví člověka, ne jen zabraňovat nemocem.

Bude umět metoda odhalit nejen rakovinové nádory, ale i různé choroby?

Cílem je, aby v jedné aplikaci diagnostická metoda odhalovala například leukemické buňky a v jiné třeba poruchy srdce. Nejde tedy jen o odhalování rakovinových nádorů, ale veškerých chorob. Metody by mohly umět upozorňovat na srdeční potíže, autoimunitní nemoci a de facto na všechno, co je v těle špatně.

Odhalí v těle například i covid?

Naše metoda nebude diagnostikovat covid, na to existují jiné metody, kterých je plno. Lidé si dnes mohou vybrat z celé řady různých testů. Nás spíše zajímá, jaké jsou rozdíly v těle každého člověka, a jak ty rozdíly rozpoznat ještě předtím, než do jeho těla covid přijde. Tedy, aby člověk věděl, jak jsou jeho buňky připravené na tento vir. Zkoumali bychom v tomto smyslu tedy spíše odolnost lidského těla a jeho připravenost na možnou nákazu. Rozpoznat covid pro nás není cílem.