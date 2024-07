Město uctí jeho památku 15. července v 9.30 hodin u památníku Díky, Ameriko! Tady se uskuteční pietní akt, zástupci města položí květiny také v Husově ulici u památníku 16. obrněné divize armády Spojených států amerických, jejímž členem George Thompson byl.

Na budově radnice na náměstí Republiky zavlají americká a česká vlajka, které doplní černý prapor. V mázhauzu radnice bude umístěna kondolenční kniha, do níž mohou lidé vepsat slova posledního rozloučení a útěchy pro rodinu.

„Pamatujte, svoboda není zadarmo a je pouze pro statečné,“ říkával George Thompson, jenž Plzeň označil za svůj druhý domov. Narodil se 1. října 1924 na farmě poblíž malého městečka v Kansasu.

Do armády se zapsal jako dobrovolník v devatenácti letech. Po absolvování výcviku nastoupil k 16. obrněné divizi. Jeho cesta do Československa vedla přes Francii a Německo. Dne 6. května 1945 se podílel na osvobození Nýřan, poté Plzně, z níž vojáci pokračovali přes Mariánské Lázně zpět do německého Řezna. Poprvé se do Československa vrátil v roce 1991.

Od té doby býval pravidelným účastníkem Slavností svobody v Plzni. „Neznám jinou zemi, v níž si lidé své svobody váží více než Češi,“ řekl George Thompson.