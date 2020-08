V garážích policistů, hasičů či zdravotnických záchranářů se skrývají kousky, nad nimiž se rozbuší srdce každému milovníkovi techniky. Deník pro vás vybral od každé složky nejzajímavější vůz v Plzeňském kraji a podrobně vás s ním seznámí.

POLICEJNÍ „ŽIHADLO“

Superrychlý vůz BMW 745Le xDrive používají dopravní policisté po celém Plzeňském kraji, největší využití má pochopitelně na dálnici. „Slouží nejen při klasickém výkonu služby, ale i z preventivních důvodů. Když ho řidiči vidí, tak zpomalují a dodržují pravidla,“ popsala krajská policejní mluvčí Martina Korandová elektromobil, který je na Plzeňsku využíván od jara letošního roku. Jeho parametry jsou úctyhodné.

BMW 745Le xDrive dosahuje spotřeby 2,3 až 2,6 litru na 100 kilometrů, 15,8 až 16,3 kWh na 100 km. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 5,1 sekundy, maximální rychlost je omezena na 250 km/h. „Klíčovým komponentem hybridního pohonu je inovativní elektromotor zabudovaný do 8stupňové samočinné převodovky Steptronic, umožňující čistě elektrickou jízdu rychlostí až 140 km/h. Při brzdění a jízdě setrvačností se chová jako generátor a rekuperací kinetické energie dobíjí vysokonapěťový akumulátor,“ popsala Korandová. Doplnila, že plug-in hybridní systém nyní tvoří zážehový řadový šestiválec o objemu tří litrů stávající řady motorů BMW EfficientDynamics, který byl pro tento specifický model upraven a jehož maximální výkon dosahuje 210 kW/286 k. Spalovací motor doplňuje elektromotor s výkonem 83 kW/113 k a točivým momentem 265 Nm. Na elektřinu ujede 50 až 54 kilometrů. Je-li voličem jízdních režimů aktivován jízdní režim SPORT, je k dispozici celkový výkon 290 kW/394 k.

Pokud byste si chtěli podobný vůz také pořídit, počítejte s tím, že vám dva miliony stačit nebudou.

SÁHNE SI PRO AUTO TÉMĚŘ 20 METRŮ

Jedním ze skvostů v garážích hasičů v kraji je vyprošťovací automobil VYA Scania G 500 B 8 x 6 HZ s hydraulickým nakládacím jeřábem Fassi F 820 RA.2.28. Mají ho v Plzni na Košutce a jeho cena je bezmála šestnáct milionů. „Od doby, co bylo auto slavnostně předáno, mělo už 36 výjezdů. Jeden z nejzajímavějších byl vloni v listopadu, kdy na mostě v Sušické ulici v Plzni prorazilo osobní auto zábradlí a zůstalo viset v trakčním vedení nad kolejištěm. Vozidlo jsme vyprostili v součinnosti s hasiči správy železnic,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že pro tento vyprošťovací vůz není podobný kousek ničím výjimečným. Výsuvným ramenem jeřábu si umí sáhnout téměř 20 metrů pro auto do hmotnosti 2,8 tuny.

A jaké jsou parametry vozidla? Čtyřnápravový podvozek Scania G 500, zdvihový objem 12 740 cm3, o výkonu 367 kW / 500 k; počet míst k sezení v kabině: 3; délka 10 500 mm, šířka 2550 mm, výška 3950 mm; provozní hmotnost: 30 900 kg; skutečná hmotnost vozidla: 32 000 kg; nejvyšší přípustná hmotnost: 44 000 kg; nejvyšší přípustná hmotnost soupravy: 120 000 kg.

VŮZ XXL PRO TLOUŠTÍKY

V garážích zdravotnické záchranné služby v kraji najdete i vůz XXL pro transport nadměrných pacientů. Je jím Volkswagen Crafter, který váží čtyři tuny a je schopen jet rychlostí až 160 km/h. Sídlo má na výjezdové základně na plzeňských Borech. „Vůz máme od loňského roku. Používáme ho pro převoz nadměrných pacientů v celém kraji, vyjíždí několikrát do měsíce,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Doplnila, že vůz je vybaven nosítky s polohovatelným podvozkem, matrací, integrovaným zádržným systémem. Nosítka unesou i pacienta o hmotnosti 300 kg a přitom jsou konstruována tak, že k manipulaci s nimi stačí i v tomto případě jediný člověk. „Nosítka jsou výjimečná tím, že mají vlastní elektrický pohon. Normálně je musíme zvedat, ale tady by to vzhledem k váze pacienta nebylo možné, a tak stačí zmáčknout tlačítko,“ vysvětlila Svobodová. Další vymožeností sanitky pro nadměrné pacienty je schodolez s elektrickým pohonem řemenů a nosností, která přesahuje 225 kg.