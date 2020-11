Obchody musí od středy dodržovat nová pravidla. Vláda vyčlenila každému zákazníkovi plochu 15 metrů čtverečních, na které může nakupovat. Obchodníci jsou tak nově povinni hlídat počet nakupujících uvnitř i před prodejnou.

Plzeň, Kaufland, opatření, 15m2 na jednu osobu | Foto: Deník / Veronika Zimová

Omezen musel být proto počet nákupních vozíků tak, aby nepřesahoval počet zákazníků, kteří mohou v dané prodejně nakupovat. Ne všechny prodejny na to ale mají personální kapacity. „Nemáme bohužel lidi na to, aby před vchodem počítali příchozí zákazníky. Je to hrozně nešťastné nařízení, v praxi prostě nejde stoprocentně garantovat,“ řekl Roman Bruzl, předseda družstva ZKD Sušice, které má v Plzeňském kraji obchody v Domažlicích a Klatovech. „I když nařízení dodržíme, nemůžeme zaručit, že se například u pečiva nesejdou najednou čtyři zákazníci, na to nemáme opravdu zaměstnance,“ dodal.