Vycházkou se svými keramickými výtvory na kolečkách zahájili žáci plzeňské Základní umělecké školy Trnka výstavu děl, která vytvořili během školního roku 2019/20.

Výstava děl žáků plzeňské Základní umělecké školy Trnka. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Od mostu Milénia směrem k Papírně vyrazilo nejen se svými tvůrci 16 zvířat, povětšinou psů a koček, ale také kůň, slepice a dokonce drak. V Papírně, kde se výstava do 30. června koná, jsou k vidění také kresby, malby, grafiky a další keramické výtvory od dětí a mládeže od 5 do 20 let.