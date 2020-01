Tři stovky lidí přišly v sobotu na první letošní chovatelskou výstavu na Plzeňsku. Ve svém areálu v Želčanech ji pořádají členové Českého svazu chovatelů z Chválenic.

Tři stovky lidí přišly v sobotu na první letošní chovatelskou výstavu na Plzeňsku. | Video: DENÍK/Hana Josefová

„Je to tradice. Výstavu určitě pořádáme už tři desítky let a letos jsme s návštěvností hodně spokojeni,“ uvedl Pavel Kovařík, předseda chválenických chovatelů. Výstava pokračuje i v neděli 19. ledna od 8 do 13 hodin. Pavel Kovařík podotýká, že návštěvníci mohou vidět 150 kusů drůbeže, 260 holubů a 160 králíků. Na výstavě bylo uděleno také 32 čestných cen.