Hady, ještěry, pavouky, štíry, želvy, akvarijní rybky, krmný hmyz, terária, potřeby pro chovatele, odbornou literaturu – to vše a mnoho dalšího pořídíte na Zoo Trzích v Plzni. Akce, na které se pravidelně v Plzni schází chovatelé ze širokého okolí, slaví letos už dvacet let.

Seženete tam hady, pavouky i rybičky. Zoo Trhy v Plzní slaví 20 let | Video: Milan Kilián

U jejího zrodu stál Zdeněk Bříza, který pracuje v plzeňské zoo jako zahradník. „Vždy mě to tíhlo k přírodě. V roce 2003 nás jednou s kamarádem napadlo uspořádat teraristické setkání s výměnou a prodejem. Návštěvnost nás překvapila, byl zájem, tak jsme v tom pokračovali. Kamarád brzy skončil a já to táhnu už roky sám, pořádám to bez jakýchkoliv sponzorů,“ konstatuje Bříza.

Přiznává, že ani v krajském městě, jakým Plzeň je, není jednoduché sehnat místo na pořádání takového akce. Potřebujete totiž velký sál, stoly a samozřejmě parkování. „Začínali jsme v JASU, ale poté, co na tamním parkovišti vyrostly činžovní domy, jsme se stěhovali do kulturního domu Peklo, což byla asi naše nejlepší destinace. Jenže Peklo bylo v dezolátním stavu a je zavřené. Z Pekla jsme šli do učiliště na Vejprnické ulici, kde to bylo také parádní, jenže začala tam rekonstrukce a my se zase stěhovali, tentokrát do Aktivity centra Krašovská. Ti lidé tam byli výborní, snažili se, ale bohužel jsme do tamních aktivit nezapadli, bylo to jako z jiné planety,“ líčí peripetie Bříza. Dodává, že poté se setkání vrátilo na Vejprnickou, ale pak už tam pro ně nebyl prostor a museli se zase stěhovat. V současné době se Zoo Trhy konají v Papírně.

Zažili jsme nejteplejší den roku. Nejvíce, 39 stupňů, naměřili v Plzni Bolevci

„Je třeba říci, že Zoo Trhy nejsou žádná komerční záležitost, snažíme se co nejníže držet ceny za stoly pro prodejce i pro návštěvníky. Někteří tam chodí jako do zoo, vezmou děti a jdou se podívat. Je to taková setkání kamarádů, sejdeme se, popovídáme, těšíme se na to,“ vysvětluje organizátor trhů. I když po boomu už zase zájem o teraristiku klesá a zájmu o zvířata nenahrává ani současná doba kvůli drahým energiím a dalším vysokým nákladům, chce pokračovat v pořádání akce i po jejích 20. narozeninách. „Končit nehodlám, budu to držet, dokud to půjde,“ slibuje.

Nejbližší Zoo Trhy se v Papírně konají v sobotu 29. července od 9 do 12 hodin.