Před plzeňským obchodním centrem Plaza bylo ve středu 23. prosince odpoledne rušno. Přes 20 aktivistů zde poblíž stánku s kapry protestovalo proti jejich zabíjení před Vánoci.

Před Plazou protestovali proti zabíjení kaprů. | Video: Deník / Veronika Zimová

Demonstranti se zde sešli před 14. hodinou odpoledne. V poklidu stáli a na zabíjení kaprů upozorňovali transparenty a notebooky se záběry o životě kapra. Řada lidí na aktivisty cestou do nákupního centra hrubě pokřikovala. Někteří byli ale vůči protestům shovívavější. "Vůbec to nechápu. Příroda to tak přece zařídila, aby lidé jedli ryby. Nevidím v tom žádný velký problém," uvedl jeden z nakupujících. "Jsme součástí potravinového řetězce a kdyby pán Bůh chtěl, abychom byli všichni býložravci, tak to tak zařídí. Aktivisty do jisté míry chápu. Také nechci, aby zvířata trpěla. Ale na druhou stranu si myslím, že je v této době mnoho možností, aby umřela tak, že nebudou trpět," řekl další z nich.