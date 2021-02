Plzeňský biskup Tomáš Holub na Popeleční středu, kterou začíná křesťanům čtyřicetidenní půst před Velikonocemi, uděloval věřícím i nevěřícím zájemcům tradiční popelec.

Plzeňský biskup Tomáš Holub uděloval popelec před kostelem Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Popeleční středa je prvním dnem čtyřiceti denního půstu, po kterém následují Velikonoce. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Popelec, tedy posypání hlavy popelem, je brán jako symbol naděje a nového začátku. „Tato doba je složitá a těžká a potřebuje symboly. Proto jsem pozval všechny lidi. Z popela povstává Fénix, jde o symbol toho, že se může změnit, co se nepovedlo. Proto my kněží čekáme u vchodů do kostelů, aby-chom sypání popela jako znamení naděje nabídli úplně každému,“ řekl Holub. Popelec včera udělovali kněží v kostelích po celé diecézi.