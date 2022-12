„Končila nám nájemní smlouva. Její majitelé by nám ji asi umožnili prodloužit, ale my jsme nechtěli. Hlavně kvůli starostem. S Beruškou v centru jsme měli dohromady tři provozovny v Plzni s 80 zaměstnanci. Všichni pracovníci přejdou z centra na Slovany, takže propouštět určitě nebudeme. Celkově je to ale hodně bolestivé, moc nás to mrzí, ale už jsme se tak rozhodli,“ vypráví Strejcová, která na náměstí Generála Píky na Slovanech provozuje spolu s Beruškou také Jídelnu U Strejců.

Případný úbytek zákazníků se jedné z nejoblíbenějších cukráren v Plzni poblíž náměstí rozhodně netýkal. „Návštěvnost byla obrovská. Měli jsme pořád plno. Slýchávám teď velmi často od lidí, jak je jim líto, že v centru už nebudeme. Se třemi našimi provozy dohromady je ale velká starost. Musí se jím samozřejmě věnovat velká péče, aby bylo vše perfektní. Člověk si říká, že když máme Berušku v centru v pronájmu a na Slovanech jsme v našich prostorách, tak už smlouvu neprodloužíme a zůstaneme raději ve svém. Co bude teď místo naší Berušky nevím. Prostory vlastní několik majitelů. Žádala jsem je, aby tam byl nadále gastro provoz,“ říká Strejcová.

Ještě ve středu 30. listopadu dopoledne, v poslední den provozu Berušky v Dřevěné ulici, byla cukrárna zaplněná do posledního místa. „Zpráva o zavření Berušky mě docela zasáhla, jsem z toho opravdu smutná. S kamarádkou jsme sem chodily každý týden na meruňkový koláč a kávu. Pocházíme ze Slovan a stejně jsme jezdily raději sem a pak si šly projít centrum města. Bude nám chybět, ale určitě jí zachováme přízeň a začneme chodit na Slovany,“ řekla Plzeňanka Jana H.