„Košutecké jezírko je hojně navštěvovaným místem a lidé zde tráví volný čas, proto by zde měla být vybudována restaurace se zahrádkou, tak aby si měli lidé kde posedět a občerstvit se po příjemné procházce,“ vysvětluje starostka prvního plzeňského obvodu Helena Řežábová.

Areál Bacardi byl vybudován v 60. letech minulého století a sloužil veřejnosti až do roku 2012, kdy byl z důvodu nevyhovujícího technického stavu uzavřen. V minulosti byl areál navštěvován pro svou letní restauraci, fitness centrum s boxerským ringem, ale i solárium či masáže. To je však minulostí. Objekt byl už několik let v havarijním stavu a v hlavní části bývalého fitness sálu se zbortila konstrukce zastřešení a musela být provizorně podepřena.

A co bude s místem dál? Útvar koncepce a rozvoje města Plzně již zpracoval architektonický návrh možného řešení výstavby nového objektu, který byl nazván PALUBA-JEZÍRKO. Ještě v letošním roce by mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového objektu.