Někteří Plzeňané, kteří ve večerních róbách vyráží na představení do moderní budovy Nového divadla v Plzni, možná ani netuší, že se jen pár metrů od nich nachází objekt s bezdomovci plný odpadků. Menší zděný příbytek obývají dva muži. Když k nim ve čtvrtek ráno dorazili strážníci na pravidelnou kontrolu, oba tvrdě spali přikryti několika dekami a spacáky.

„Pracoval jsem v Daihu jako skladník, ale nebyl jsem tam spokojený, tak jsem odešel. Tady mám klid, nikdo sem nechodí. Zima mi není, letos je celkem teplo,“ říká 33letý Slovák Pavel, který zde spolu s kamarádem Kristiánem žije už tři čtvrtě roku. Příjem nemá žádný. „Pracovní agentura, kam docházím, teď vyhlásila stop-stav v náboru, takže práci asi jen tak neseženu. Ale přežívám. Chodím si jedenkrát za měsíc do charity pro jídlo a jednou za čtvrt roku mi tam dají i oblečení,“ dodává.

NOHU SI SUNDAVÁ

Nedaleko od tohoto místa, přímo u vstupu na Lochotínskou lávku přes řeku Mži, žije ve zděném přístřešku už více než rok pětapadesátiletý bezdomovec Milan. Zabalen je do několika papírových kartonů. Kolemjdoucí tak leckdy ani nepostřehne, že uvnitř někdo přebývá. „Když je velká zima, zajdu se ohřát na vlakové nebo autobusové nádraží, ale jinak ven moc nechodím. Občas mi sem nějací lidé přinesou deky nebo staré peřiny,“ popisuje bezdomovec. Umývat se chodí třikrát týdně do Střediska křesťanské pomoci. Jídlo hledá na ulici. „Byl jsem tři a půl roku ve vězení. Odsoudili mě za to, že jsem zmlátil chlapa, který mi chodil za přítelkyní. Po propuštění jsem neměl žádné peníze a kde bydlet, tak jsem se usídlil tady,“ vysvětluje dále Milan, který zde žije ještě s dalším bezdomovcem s amputovanou nohou a jeho psem. V přístřešku je však velmi málo místa, muž si proto vždy musí sundavat protézu, aby se do něj vešel.

KONTROLY STRÁŽNÍKŮ

„U lidí bez domova hlídka vždy kontroluje, zda nejsou v pátrání Policie České republiky. Chodí jim také doručovat 'běžně nedoručitelné' dopisy, například od soudů, protože přesně ví, kde se kdo nachází. Pokud u sebe nemá člověk žádný doklad, strážníci jej předají státní policii,“ uvádí mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Městští policisté mají vytipované zhruba tři desítky míst, kde lidé bez domova táboří. Jedním z nich je prostor u řeky v Českém údolí nebo přístřešek u konečné trolejbusu č. 16 na Borech. Nedaleko od něj přebývají další bezdomovci ve stanu. „Žijeme z toho, co najdeme. Stan jsme objevili u popelnice, deky máme z charity. Také sem za námi dochází sociální pracovnice – vypíšou s námi papír, abychom dostali nějaké jídlo a oblečení,“ říká jeden z bezdomovců. „Dělal jsem u Čisté Plzně, ale nelíbilo se mi tam, dal jsem výpověď. Pak jsem žil u matky, ale její přítel mě v bytě nechtěl, tak jsem musel na ulici. Dřív jsem alespoň dostával tři a půl tisíce na dávkách, potom jsem ale ztratil doklady, takže už nemůžu pobírat nic. Ale dneska mám schůzku na pracáku, tak uvidím,“ uvádí dále třicetiletý Jiří, který žije v rouře pod mostem v Českém údolí.

V Plzni se pohybuje několik stovek bezdomovců. Desítky z nich obývaly do loňského září budovu Carimexu na Rokycanské třídě. Nový nájemce se však rozhodl objekt vyklidit, někteří bezdomovci se tak přesunuli do objektu v Přeštické ulici u zimního stadionu. Lidé z okolí si však stěžovali na nepořádek a hluk, radní proto rozhodli o jeho vyklizení. Začít by se mělo 17. února.