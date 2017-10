FOTO: V Horní Bříze se již podruhé uskutečnilo mistrovství světa kníračů

Plzeň - Malí, střední i velcí. Všechny spojoval knír.

Od středy do neděle se stala Horní Bříza Mekkou pro všechny milovníky kníračů z různých koutů světa. Do malého města na severním Plzeňsku se sjelo 56 závodníků z 15 zemí, aby soutěžili o titul mistra světa. O titul světového šampiona se bojovalo již po šestadvacáté, vítězové se určují ve dvou kategoriích. První disciplínou byla IPO – FH neboli stopaři. Úkolem psa bylo najít předmět v časovém limitu do tří hodin. Celkově pak musel knírač najít dvě stopy. Druhou kategorií byla tzv. IPO 3. Jedná se o nejvyšší kategorii ve sportovní kynologii, která se skládá z poslušnosti, obrany a stopy. Dalo by se říci, že se jedná o trojboj.

Harmonogram soutěže byl rozdělen následovně: Ve středu se uskutečnila prezentace soutěžících. Ve čtvrtek museli psi projít veterinární prohlídkou a pak následovalo slavnostní zahájení, po kterém si soutěžící vylosovali startovní čísla. V pátek a sobotu se již naplno soutěžilo. V průběhu sobotního večera se uskutečnila slavnostní večeře a galavečer. V neděli se ještě soutěžilo a pak už následovalo vyhodnocení. Vítěz si odnesl řadu cen, pohár, ale hlavně prestižní titul mistra světa.

ČESKÝ ÚSPĚCH

V kategorii IPO 3 vybojoval pro Čechy cenné vítězství Lukáš Slowioczek se svým psem Frenklinem ze Slunečné verandy. To, že se jedná o cenný triumf, potvrzuje i skutečnost, že největší velmocí v chovu kníračů jsou Němci. Ti měli také největší zastoupení mezi soutěžícími. A jak se ke kníračům dostal vedoucí českého týmu Jiří Pavlík? „Před kníračem jsem vlastnil dobrmana a ovčáka, ale nakonec u mě zvítězil knírač. Toto plemeno si mě získalo tím, jak je velké a silné, ale zároveň má duši dobráka. Dokonce si lze všímat, jak ostatní plemena dávají najevo svůj respekt vůči kníračům.“

A to, že si tito psi získají opravdu každého, doložil Pavlík i historkou se svou manželkou: „Když jsem si pořídil knírače, tak manželka řekla, že na zahradu nikdy nepůjde a ten pes nepřekročí práh našeho baráku. Ale potom, když jí dal hlavu do klína a podíval se na ni těma svýma očima, znenadání změnila názor.“

Vůbec největší výhodou kníračů je podle Jiřího Pavlíka nenáročná péče o jejich srst v porovnání s ostatními plemeny.