„Kvůli situaci, která na jaře nastala, se letos koná 19,5. ročník. Chceme totiž jubilejní 20. ročník udělat ve velkém bez jakýchkoliv omezení, proto letos ta půlka. Jde o setkání arboristů z celé republiky. Účelem závodů je, abychom veřejnosti představili náš obor. Arboristům závody přinášejí zdokonalování technik, bezpečnosti práce a podobně,“ řekl hlavní rozhodčí Tomáš Hupač.

Mistrovství republiky se skládalo ze základní kola, které mělo pět disciplín. Pak postupovalo tři až pět lidí podle bodů do finále, ze kterého vyšel mistr republiky a nominace na mistrovství Evropy a světa. O to se utkalo 23 závodníků mezi nimiž byly i dvě ženy. Z disciplín byly dvě na čas, kdy šlo o rychlostní výstup po větvích a rychlostní výstup po laně. „Dovednostní disciplínou byla instalace lana do koruny, což děláme, abychom mohli na strom vůbec vylézt. Strom byl označen čtyřmi místy, do kterých se musel závodník trefit a pak si tam přetáhnout lezecké lano. Pak byly dvě královské disciplíny. Šlo o práci v koruně, což je samotná simulace naší činnosti. Stromolezec startuje v koruně, musí navštívit pět mít na stromě, splnit úkol a bezpečně přistát na zemi. Druhou je záchrana zraněného stromolezce,“ popsal Hupač.

Nejlépe si na mistrovství vedli Petr Vlček z Betelova u Jihlavy, David Sedlák z Jihlavy a Ondřej Heczko z Třince.