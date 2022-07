Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Opravuje se jen svršek tratě při ponechání podkladní betonové desky. Oprava se provádí buď výměnou tzv. BKV panelů s kolejnicemi, nebo bude instalován nový svršek trati se stojinovými kolejnicemi a asfaltovým povrchem.

Nejkomplikovanější jsou opravy přejezdů, na nichž koleje nejvíce trpí. „Oprava v místech přejezdu kolejí trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. Na opravovaném úseku máme přejezdy Klatovské celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ vysvětlil vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku Jan Hakl. Součástí oprav bude také výměna světelné signalizace.

Místo tramvají jezdí autobusy náhradní dopravy. Zastavují ve většině trasy na provizorních zastávkách u chodníku, zastávkách nočních autobusových linek či stávajících tramvajových zastávkách. Přestup z tramvaje do autobusů náhradní dopravy je v „Sadech Pětatřicátníků“. Omezení se dotknou i trolejbusů, jejichž tratě křižují Klatovskou.

Vlna veder sílí, dnes se očekává teplotní rekord

Jako první se opravuje přejezd Klatovské „U Práce“, od 1. do 22. července. Změnilo se tak vedení trolejbusových linek číslo 11, 12, 15, 16 a 17 a noční linky N7, kdy jejich trasy vedou obousměrně odklonem ulicí U Trati. Dále je linka číslo 10 po otočení přes Anglické nábřeží ukončena v centru města v zastávce „Pařížská“.

V souvislosti s výlukovou činností je po dobu prázdnin upraven provoz autobusových linek 27 a 34 v centru města. Noční autobusové linky zachovají obsluhu všech zastávek na pravidelných trasách. Autobusových linek 28, 41, 56 se dotkne dlouhodobá uzavírka od 23. července do konce prázdnin. Na konci prázdnin od 13. srpna do 31. srpna pak s uzavírkou přejezdu Dobrovského – Bolzanova budou dotčené linky MHD č. 16, 22 odkloněny přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.