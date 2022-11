Spalovna v Chotíkově je spalovnou komunálního odpadu. Tepelnou energii, která zde vzniká při procesu spalování, využívá následně Plzeňská teplárenská k dodávce tepla po celém území města a také k výrobě elektrické energie. „Tím, že pálíme odpad, tak zároveň vyrábíme energii. Jedná se o kogenerační provoz, což znamená, že tu vyrábíme více druhů energií, a sice elektřinu a teplo, které odsud odchází formou horké vody – novým horkovodem do výměníku Plzeňské teplárenské na Severním předměstí,“ vysvětlila Čížková.

Česká republika vytvoří kolem 38 milionů tun odpadů za rok. Z toho více než 63 procent tvoří odpad stavební (stavební suť). „Komunálního odpadu se v Česku vyprodukuje kolem šesti milionů tun za rok. Spaloven komunálního odpadu je u nás bohužel hodně málo. Výstavba dalších není momentálně v plánu, projekty nicméně už existují. Důvodem je ekonomika provozu – spalovny konkurují skládkám a zároveň je jejich výstavba kritizována ekologickými sdruženími. Samotná chotíkovská spalovna vedla několik soudních sporů s ekologickými aktivisty. Vyústilo to mj. v to, že během její výstavby jí bylo dvakrát odebráno stavební povolení, čímž se celý proces samozřejmě výrazně zpomalil. Přestože byla otevřena už v roce 2016, až v roce 2019 byla oficiálně zkolaudována. Do té doby fungovala ve zkušebním provozu,“ informovala dále pracovnice chotíkovské spalovny, kde dnes pracuje celkem 32 zaměstnanců.

Kapacita spalovny je 110 000 tun odpadu za rok. Instalovaný má maximální tepelný výkon 37,76 megawattů s roční dodávkou tepla cca 270 TJ a roční dodávkou elektřiny cca 60 GWh.

Výkon spalovny je 10,5 megawattů elektrických a 22 megawattů tepelných. „Odpad, který lidé doma vyprodukují, už se tu dál netřídí. Spalovně může způsobit problémy neukázněnost občanů, kteří do běžných kontejnerů na komunální odpad odloží například stavební suť a také nadrozměrné kovové předměty. Tyto předměty mohou zkomplikovat spalování v kotli,” uvedla Čížková.

Komunální odpad putuje v chotíkovské spalovně z násypky odpadu na mechanický rošt, který je součástí kotle. Samotné hoření odpadu probíhá na střední části topeniště. Teplota spalin v kotli dosahuje až 900 stupňů Celsia. Podmínkou při spalování je, aby spaliny z hoření dosáhly nejméně 850 stupňů na dobu nejméně dvou sekund. Jedině tak se rozloží molekuly nebezpečných plynů – dioxinů.

Jak funguje chod spalovny v Chotíkově se přišly v pátek 28. října podívat desítky lidí. „Na exkurzi jsme přijeli z vesnice na Plzni-severu. Přednáška nás moc bavila a byla velmi poučná a pochopitelná i pro naši malou dceru,“ uvedla jedna z návštěvnic.

Na exkurzi do chotíkovské spalovny mohou lidé dorazit každou sobotu. Pro návštěvu je nutná rezervace.