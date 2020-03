Firma Silco ČR poslala do plzeňských Malesic tisíc litrů dezinfekce. Za symbolickou cenu jedné koruny.

Dezinfekci zdarma pro všechny občany se podařilo zajistit vedení městské části Plzeň Malesice. Roztok z transportní nádrže stáčeli místní hasiči do PET lahví, které pak se starostou rozvezli do všech domů v obci. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

"O víkendu jsem obvolával různé firmy a sháněl dezinfekci pro naše občany," uvedl starosta Malesic Aleš Tolar. "Když jsem se dovolal do brněnské firmy Silco ČR, řekli, že na současné krizové situaci nechtějí jinak vydělávat a řekli, že když si zaplatíme dopravu, pošlou nám kubík dezinfekce za symbolickou cenu. Patří jim za to velký dík," pokračuje starosta. Dezinfekce dorazila do Malesic v úterý. Malesičtí hasiči ji rozlili do PET lahví a každá malesická domácnost dostala dva litry. Dezinfekce je určena na očištění klik, podlah a podobných dotykových předmětů. Pokud se naředí vodou v poměru 1:3, může se použít i na dezinfikování rukou a také na roušek. Ty ostatně už mají také všichni Malesičtí. A to díky nadšenému šití mnoha dobrovolníků.