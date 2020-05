Ne, není to party, jak možná někteří z vás tipovali, ale z těchto ingrediencí byl smíchán kalendář, který pomůže získat peníze pro pětiletou Emičku, jež ochrnula po lednové nehodě u Tlučné. Charitativní akci zorganizovali členové US Cars Friends.

„My už jsme vloni dělali charitativní akci pro Kubíka ze Sušicka. Konalo se to tehdy na náměstí v Plzni, hrály tam kapely a nám se na chlapcovu rehabilitaci podařilo vybrat 329 tisíc korun,“ uvedl místopředseda US Cars Friends David Balák. Dodal, že když klub zjistil z médií, jaká zranění utrpěla při nehodě pětičlenná rodina včetně malé holčičky, která má zraněnou páteř, neváhal a ihned nabídl pomoc. Naplánoval velkou akci, kterou ale zhatil Covid-19. Nyní se tak konala akce náhradní, menší, na nádvoří plzeňského pivovaru. „Emička byla dlouho hospitalizována v Motole. Teď je v rehabilitačním centru, kde jí to dost pomáhá, takže v řádu let je teoretická šance, že by se mohla postavit na nohy,“ řekl Deníku Balák s tím, že lidé mohli Emičce přispět do kasičky či tím, že se nechají vyfotit s celebritami, rodina dostane i výtěžek z prodeje kalendáře, který se při akci fotil a hotový by měl být na podzim.

Na jeho stránkách se objeví i známé osobnosti, například herečka Ivana Jirešová či modelky Jana Doleželová, Veronika Chmelířová, Lucie Křížková nebo Monika Leová. „Když jsem slyšela o Emičce, rozhodla jsem se ji podpořit. Navíc mám ráda retro, takže jsem vůbec neváhala. Věřím, že se kalendář vydaří a lidé si ho koupí. Páni kvůli autům a možná i hezkým holkám a dámy se mohou inspirovat, strašně se mi líbí naše účesy a make-up, máme i moc pěkné šaty,“ řekla Deníku Leová, známá i jako televizní moderátorka. Focení se zúčastnil i muzikant Vilém Čok. „Líbí se mi myšlenka podpořit rodinu po těžké havárii a líbí se mi i nápad vyfotit krásná auta s hezkými ženami,“ uvedl rocker.

K vidění byla na setkání řada silných amerických aut, nad nimiž srdce motoristických fandů zaplesalo. „Já jsem přijel se Chevroletem Corvette z roku 1968. Je v tom motor o obsahu 5,7 litru, auto má přes dvě stě koní,“ popsal jeden z účastníků, Michal Kanta z Plzně.