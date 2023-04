Zbraně, občas nějaká střelba na lidi, vydírání, vyhrožování. To se děje v karlovarském podsvětí, jehož vazby sahají nejen k 11 let staré vraždě karlovarského vyhazovače Antonína S., ale i k případu známého českého fotbalisty Davida Limberského. Měl totiž společně ještě s dalšími třemi komplici v září loňského roku vydírat svého obchodního partnera za pomoci střelné zbraně, k incidentu došlo v restauraci Bon - jour u karlovarského stadionu AC Start. Všichni čtyři aktéři byli obviněni z vydírání, jedním z kompliců je podle dobře informovaného zdroje Deníku i jistý M. K. Ten je velmi dobrým přítelem Pavla H., korunního svědka v případu nájemné vraždy vyhazovače. Pavel H. před lety omylem M. K. postřelil.

"K případu vydírání v Karlových Varech mohu uvést, že policejní orgán má vyšetřování za skončené, obvinění se aktuálně seznamují se spisem a mohou činit své návrhy na doplnění vyšetřování. Poté bude buď vyšetřování pokračovat, budou-li navrženy k provedení takové úkony, které mohou věc blíže objasnit, anebo bude věc předložena státnímu zástupci k dalšímu rozhodnutí," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Policisté mě naháněli, tvrdí svědkyně v nájemné vraždě karlovarského vyhazovače

Redakce fotbalistu kontaktovala přes sociální sítě, ten ale na zprávu nereagoval. Pro server Lidovky.cz potvrdil, že byl obviněn. "Samozřejmě budeme činit nějaké návrhy, to ale všechno řeší moji právníci a já se k tomu nemohu zatím vyjadřovat,“ řekl serveru Limberský, který odhadl, že soudní jednání bude letos v září. „Budu tam prokazovat svou nevinu,“ dodal.

V případu vydírání mělo jít o zmařenou investici v oblasti kryptoměn. Limberský měl muže pozvat do kavárny Bon - jour, kde na něj čekal s trojicí mužů, nyní už obviněných. "Ve druhé polovině září se měla čtveřice mužů sejít s dvaatřicetiletým mužem v jedné z kaváren v Karlových Varech. Nyní už obviněný devětatřicetiletý muž měl opět po dvaatřicetiletém muži požadovat do určitého termínu vrácení finančních prostředků. Ten to měl ovšem znovu odmítnout s tím, že mu předá zmíněnou výpočetní techniku, která byla za tyto finanční prostředky pořízena. Následně se měl do sporu vložit sedmatřicetiletý muž, který měl začít dvaatřicetiletému muži vulgárně nadávat a po chvíli ho ohrožovat střelnou zbraní. Poté ho měl zbraní udeřit do horní poloviny těla. Přitom měl po dvaatřicetiletém muži požadovat vrácení finančních prostředků. Po několika minutách měl dvaatřicetiletý muž, kterému měl ještě devětatřicetiletý muž znovu zopakovat, že má finanční prostředky vrátit do určitého termínu, z kavárny odejít," sdělil k případu na podzim loňského roku mluvčí Kopřiva.

Dopravních nehod v Karlovarském kraji loni přibylo, zemřelo při nich 12 lidí

Obsluha restaurace potvrdila, že tam k incidentu došlo. "Tenkrát jsem tu byla, ani jsme o tom nevěděli. Byl tu takový frmol, že jsme se o tom dozvěděli až po tom," reagovala zaměstnankyně restaurace. Na dotaz, zda patří Limberský ke stálým zákazníkům Bon - jour, zavrtěla hlavou. Ohledně komplice M. K. naopak zakývala. "Chodívá sem i s lidmi, kteří se pohybují kolem něho," dodala.

M. K. je v současné době vedle případu Limberského také spoluobviněn v dalším násilném trestném činu, a to právě s Pavlem H., korunním svědkem vraždy vyhazovače. Před lety ho navíc Pavel H. omylem postřelil do nohy, kdy mezi nimi došlo v ulici I. P. Pavlova ke konfliktu se skupinou mužů. Pavel H. tehdy vytáhl zbraň a zasáhl jí svého kamaráda. O tomto případu se dokonce dvakrát hovořilo v úterý 4. dubna u soudního líčení v případu vraždy Antonína S. Zbraň měl Pavel H. v držení legálně, ačkoliv se už coby mladistvý spolupodílel na vraždě otčíma svého kamaráda v Klášterci nad Ohří. Zatímco kamarád ťal svého otčíma sekerou do hlavy, Pavel. H. mu zasadil devět bodných ran do oblasti zad a tři do krku. M. K. se pokoušela redakce kontaktovat, ale bezúspěšně. Jedna firma, ve které působí, má sídlit na třídě Dr. Davida Bechera. Daná adresa ale neexistuje. Telefon má vypnutý.