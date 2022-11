Food trucky a pouliční stánkaři poprvé zaplnili autobusovou halu a nádvoří 28. října 2015. Do areálu DEPO2015 se tehdy nahrnulo zhruba pět tisíc hladových návštěvníků. A právě to bylo důvodem, že vznikla tradice, která úspěšně pokračuje dodnes. Food festival se v bývalém prostoru dopravních podniků koná několikrát do roka a nabídka se obměňuje. „Jezdíme sem jednou za čas a vždy ochutnáme něco jiného. Máme rádi food festivaly, nyní bych řekla, že stále přibývají a je to skvělé. Můžeme ochutnat zajímavá exotická jídla, aniž bychom vyjeli za hranice,“ pochvalovala si Zuzana Hrabíková, která si právě pochutnávala na tacos.

Na milovníky dobrého jídla čeká vždy pestrá ochutnávka zajímavostí známých z pouličních občerstvení z celého světa. Nechybí mezinárodní ani česká kuchyně, sladké dobroty, masové pochoutky i vegetariánská strava. Na své si přijdou milovníci dobrého vína i piva, kávy a dalších pochutin.

I když panovalo včera spíše deštivé počasí. lidé si cestu do Depa našli. „My jsme si to naplánovali tak, že si tady dáme nějaký netradiční sváteční oběd. Tak jsme zvědaví, na čem si pochutnáme. Vypadá to, že venku moc nepobudeme, což je škoda. Food trucky mám rád, líbí se mi tahle koncepce. Ale i tak si určitě u nich něco dáme. Já mám radši něco pálivějšího, takže taková indie a podobně, to je pro mě. Ale tady to vidíme spíše na burger, ty vypadají skvěle,“ těšil se na pochoutky Libor Kratochvíl.

A sliny se mnohým sbíhaly i na sladké či slané štrúdly, pestrými barvami také lákaly makronky, ale nechybělo ani churros nebo zmrzlina.

