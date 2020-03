V plzeňské fakultní nemocnici v pondělí otevřeli druhé odběrové místo na vyšetření COVID-19.

Rokycanští zprovoznili odběrové místo | Video: DENÍK/Václav Havránek

První do této doby fungovalo přímo na infekční klinice. Nové místo je vytvořené v prostoru za vjezdem do FN Plzeň na Borech vrátnicí Sever, tedy v místech bývalé vojenské nemocnice. „K odběru pacienti vjíždí přes bránu a jsou nasměrováni na parkoviště vlevo za provozní budovu. Nevystupují, odběr je proveden sestrou pouze přes otevřené okénko auta,“ uvedla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Ta upozornila, že se zde provádějí pouze odběry osobám odeslaným na doporučení hygieniků, které se musí prokázat emailem či sms zprávou. Odběrné místo je ve všední den přístupné od 7 do 15 hodin, o víkendu od 8 do 14 hodin.