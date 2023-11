Ženy s rakovinou prsu vyhledávají Chirurgickou kliniku FN Plzeň čím dále tím častěji. „Před 10 lety jsme prováděli zhruba 200 operací ročně, nyní je jich 300,“ říká MUDr. Ilona Zedníková. Na klinice pracuje už přes 20 let.

Operace ve FN Plzeň. | Foto: archiv Ilony Zedníkové

MUDr. Ilona Zedníková.Zdroj: archiv Ilony ZedníkovéZvyšuje se počet onemocnění rakovinou prsu?

Jenom mírně, nám ale pacientek přesto přibývá.

Čemu takový zájem přičítáte?

Nechci, aby to znělo vychloubačně, ale jsme vyhlášené pracoviště, které poskytuje komplexní služby. Úzce spolupracujeme s odborníky naší Onkologické a radioterapeutické kliniky a našeho Oddělení plastické chirurgie. Od roku 2011 funguje onkochirurgický tým, jehož součástí je chirurg mamolog, onkolog, radiolog a plastický chirurg. Všechny ženy s karcinomem prsu tímto týmem projdou. Právě zde navrhneme nejlepší způsob operace i následné onkologické léčby. Přímo při operaci jsme schopni, ve spolupráci s onkology, například do prsu zavést speciální katetry, které umožňují vnitřní ozáření lůžka tumoru. To umožní onkologům lépe zacílit na nemocné místo, zatím se to dělá jen na třech pracovištích v ČR.

Jak spolupracujete s plastickými chirurgy?Podle rozsahu operace, některá zahrnuje jen odstranění nádoru a jeho okolí, ale někdy se musí odstranit prs celý, ženám už před tím nabízíme možnost okamžité rekonstrukce prsu. Pacientka tak opouští kliniku, i když jsme jí takzvaně vzali celý prs, aniž by to na ní bylo znát. A pokud vím, tyto výkony žádné jiné pracoviště v Plzni a okolí nenabízí.

Volí rekonstrukci ženy vždy?

Některá pacientka ano, jiná ne. Jsou ženy, které se rozhodnou počkat, až se rány zacelí a vyléčí se, a teprve pak se rozhodnou pro rekonstrukci. Jiné chtějí odejít s kompletními ženskými atributy. Záleží na jejich pocitech a potřebách, které plně respektujeme.

Jak dlouho musejí na klinice po operaci pobývat?

Pokud vyřízneme jen nádor tři dny. Druhý pooperační den mohou jít, pokud je všechno v pořádku, domů. Při operaci spojené s rekonstrukcí prsu to bývá týden.

Za jak dlouho po operaci začíná onkologická léčba?Pacientka k nám přijde na kontrolu rány zhruba za týden od operace. Když je všechno v pořádku, předáváme ji do léčení Onkologické a radioterapeutické kliniky.

Jakou šanci na vyléčení ženy s rakovinou prsu v současnosti mají?

Ze statistik vyplývá, že když se nemoc zachytí včas, vyléčí se 95 až 99 procent nemocných žen. Průměrné procento přežití je pak 75 procent. A z těchto čísel je vidět, jak je důležitá prevence, tedy aby ženy přišly, pokud si objeví v prsu něco nepatřičného, co nejrychleji, aby nezapomínaly na preventivní mamografické prohlídky i na samovyšetření.