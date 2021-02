Současná situace přijde provozovatelům fitness center natolik nepřehledná, že otevření neplánovali. „V opatřeních panuje takový chaos, že jsme se na otevření našeho fitness centra nepřipravovali. Mysleli jsme si, že vláda rozhodne o něčem už v pátek, pak jsme čekali, že nějaké rozhodnutí padne v sobotu, nicméně jasno bylo až v neděli večer,“ popisuje Jitka Vágnerová, vedoucí fitness centra KWK FIT v Plzni na Doubravce. Posilovny jsou víceméně zavřené už od října, s výjimkou 14 dní před Vánoci, kdy mohla otevřít. „Řekli jsme si proto, že v pondělí stejně neotevřeme, i kdyby to bylo možné. Máme velkou posilovnu a nechtěli jsme riskovat, abychom v ní jeden den pustili topení a druhý den nám vláda řekla, že vydala nové prohlášení a fitka se otevřít nemohou. Stejná situace nastala už v říjnu, kdy také ohlásili, že už by se posilovny mohly otevřít, tak jsme začali vytápět budovu a nakonec rozhodli, že nás otevřou o čtyři dny déle. Nevěděli jsme, jestli teď nenastane to samé,“ dodává Vágnerová.

Také provozovatelka plzeňského studia Fitness KA Šárka Wiesnerová neplánovala od pondělí otevírat. „Na jednu stranu všichni toužíme po tom, aby se fitka, obchody nebo kavárny otevřely. Na druhou stranu si ale myslím, že se hejtmani ozvali a zasáhli do situace o víkendu správně. Pustit dnes lidi do obchodů nebo fitness center není dobré rozhodnutí a víceméně jsem tušila, že nemohou v pondělí hned všechno otevřít. V této chvíli by byla podle mého názoru katastrofa, kdyby se lidé pustili do vnitřních prostor. Je skvělé, že se teď hodně lidí snaží chodit ven na procházky nebo třeba na běžky,“ míní Wiesnerová. Radost jí dělají zákazníci, kteří fitness studiu vyjádřili podporu. „Teď v pondělí bychom určitě neotevřeli. Spíš bychom tento týden uklízeli a připravovali fitko na otevření v příštím týdnu. Často se mi ozývají klienti, že hned, jakmile to půjde, k nám přijdou cvičit. Za to jsem moc ráda, ale uvidíme, jak to bude. Panují názory, že do fitka se bude moct chodit jen s negativním testem a v rouškách, tak je otázka, kdo to bude chtít dobrovolně podstoupit. Při cvičení obecně je zapotřebí hodně dýchat. Například u jógy se musí dýchat zhluboka, což s rouškou určitě nejde,“ dodává Wiesnerová.