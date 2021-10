Své vítěze už má krajské kolo podnikatelské soutěží IBM Firma roku a Moneta Živnostník roku. Jsou jimi plzeňská společnost RT soft vyvíjející softwarová řešení, nejlepším živnostníkem se stal Radovan Sochor z Čížkova věnující se kromě zemědělství také gastro a ubytovacím službám.

Vítězná společnost RT soft vyvíjí softwarová řešení na míru. Jejími největšími klienty jsou Knihy Dobrovský, Sportisimo, Moravské naftové doly nebo Sazka. „Jsme specialisté na dlouhodobý vývoj. Jsme partnery několika velkých internetových společností, kterým dodáváme kontinuální vývoj jejich aplikací a systémů,“ říká zakladatel společnosti Radek Tančouz. Špičkový tým má více než 35 programátorů. Firma začínala opravou počítačů a tvorbou www stránek, zakázky přibývaly a postupně majitelé přibrali další a další zaměstnance a začali měnit oblast svého podnikání do tvorby softwaru. Služby poskytuje i menším klientům, kteří již mnoho let zůstávají věrní.

„Ve firmě RT soft se snoubí nejen to, jak se příkladně stará o své zaměstnance, ale především kvalita a inovativnost softwarových řešení, která nabízí svým zákazníkům. Přejeme firmě hodně úspěchů v dalším rozvoji,“ zhodnotil volbu Marek Šoule z IBM Česká republika.

Druhé místo mezi firmami obsadila společnost COMTES FHT věnující se výzkumu a vývoji kovových materiálů a technologií jejich zpracování. Bronzový stupínek patří společnosti Od Macháčků, která vyrábí pečené čaje, sirupy a džemy.

Do devatenácti let působil vítězný živnostník Radovan Sochor v rodinném byznysu, kde vypomáhal v restauraci a v hotelu. Dva roky pracoval jako HR manažer pro catering. V roce 2013 sbíral zkušenosti ve Spojených státech amerických v oboru gastronomie a hotelnictví. V současnosti má na starost gastronomickou sekci rodinné živnosti. Založil catering, který je aktuálně výhradním dodavatelem cateringu FC Viktoria Plzeň a TV Prima, převzal vedení dvou restaurací, které patří do rodinného franchisingového řetězce. Před třemi lety otevřel také pivovar v Nepomuku a rozjel projekt pojízdné prodejny. „V rámci pivovaru experimentujeme i s pivními speciály, vyrábíme čokoládové, jahodové nebo citronové pivo. Ke každému projektu tedy přistupujeme individuálně a chceme, aby byl unikátní a v něčem odlišný,“ říká Radovan Sochor. Baví ho tvořit něco, co je pro zákazníka nové, netradiční a neodolatelné.

„Panu Radovanu Sochorovi přejeme v jeho chovu anguského skotu i provozu pivního hotelu, který tvoří zajímavou kombinaci jeho podnikání, mnoho úspěchů,“ okomentoval vítěze porotce Jiří Šobr z Moneta Money Bank.

Stříbro bere strašický Vojtěch Jurík věnující se ilustracím knížek pro děti. Na třetí příčku se dostala Denisa Huňatá vyrábějící dámské kšandy a designové doplňky.

Vojtěch Jurík pak zvítězil v doprovodné kategorii Moneta Živnostník roku Srdcař oceňující živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu.

V 16. ročníku podnikatelských soutěží vybírala odborná porota v Plzeňském kraji z 138 firem a živnostníků z nejrůznějších oborů. Vítězové kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2021 a Moneta Živnostník roku 2021 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

IBM Firma roku 2021 Plzeňského kraje:

1. RT soft s.r.o. – vývoj softwarových řešení (Plzeň), 2. COMTES FHT a.s. – výzkum a vývoj kovových materiálů a technologií jejich zpracování (Dobřany), 3. Od Macháčků s.r.o. – výroba pečených čajů, sirupů a džemů (Bučí)

Moneta Živnostník roku 2021 Plzeňského kraje:

1. Radovan Sochor – gastro a ubytovací služby, zemědělství (Čížkov), 2. Vojtěch Jurík – ilustrace knížek pro děti (Strašice), 3. Denisa Huňatá – výroba dámských kšand a designových doplňků (Plzeň)

Moneta Živnostník roku Srdcař 2021 Plzeňského kraje:

Vojtěch Jurík – ilustrace knížek pro děti (Strašice)