Projekce se uskuteční v rámci letního programu festivalu Finále. „Naším cílem je, aby filmy, které do kin uvádíme, vidělo co nejvíc lidí. Přivézt jeden z největších českých bijáků poslední doby do toho největšího prostoru se proto přímo nabízelo,“ uvedl Robert Švec, šéf distribuce společnosti Bontonfilm. Film, který pojednává o okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v roce 1968, má oficiální premiéru 15. srpna. V Plzni by jej už o sedm dní dříve měli představit někteří z herců a také režisér. Ten vloni během natáčení o budově plzeňského rozhlasu Deníku řekl: „Je to unikát. Budova je postavená přímo pro rozhlas a je to znát. Tomu příběhu naprosto vyhovuje.“

Rozhlas jako klíčové prostředí si Mádl pro svůj snímek vybral, protože instituce sehrála v československých dějinách na konci šedesátých let, do kterých je děj zasazen, důležitou roli.

„V rozhodnutí pustit se do Vln pro mne byly zásadní osobní setkání s původními členy Redakce mezinárodního života ČsRo, kterou tehdy vedl Milan Weiner. Právě jejich vyprávění mi poskytlo potřebný prožitek, cítil jsem se jako bych tam byl s nimi. S touhle partou světáků, co se uměli radovat, vážit si života, ale taky se nebát vzdorovat, když o něco šlo,“ říká Jiří Mádl s tím, že Vlny jsou však hlavně příběhem dvou bratrů. „Skrze jejich osud jsem se snažil zachytit atmosféru šedesátých let, aby divák pocítil jejich turbulentnost a možná i strach, který máme dodnes pod kůží, ale dá se mu čelit,“ doplňuje.

Do hlavních rolí sourozenců, jejichž osud Vlny vypráví, obsadil režisér Vojtěcha Vodochodského, známého například z minisérie Iveta či seriálu Zlatá Labuť, a Ondřeje Stupku, pro kterého jde o filmový debut. Po několika letech se režisér snímku na place potkal také se svým někdejším hereckým parťákem Vojtěchem Kotkem, který hraje Jiřího Dienstbiera. Hlavních ženských charakterů se zhostily Táňa Pauhofová a Marika Šoposká.

Fotogalerie: Film režiséra Jiřího Mádla Vlny zavede diváky do Československého rozhlasu v době Pražského jara play_fill play_fill play_fill play_fill gallery 39 fotografií

Ve filmu dále mimo jiné hrají Igor Bareš, Martin Hofmann, Tomáš Maštalír, Petr Lněnička, Matyáš Řezníček, Petr Halíček, Jan Nedbal nebo Jacob Erftemeijer. Role šéfa zahraniční redakce Českého rozhlasu se zhostil Stanislav Majer. „Milan Weiner by měl mít na budově rozhlasu velkou otočnou hlavu, byla to velká osobnost. Přiznám se, že jsem toho o něm moc nevěděl, a když jsem jeho intelektuální autoritu díky rešerším lépe poznal, úplně jsem se do něj zamiloval – podobně jako studenti ve filmu. Byl to úžasný člověk, uměl být ostrý a drzý. Jen poslouchat jeho hlas bylo pro mě fascinující. Byla čest ho hrát,“ vysekl poklonu svému předobrazu Majer. „Naše obsazení je na český film dost široké. Nechali jsme na jeho výběru spoustu času, ale vyplatilo se. Každá minuta se vyplatila. To není ansámbl, to je Luna Park,“ říká s úsměvem Jiří Mádl. Film připravoval přes sedm let. Jeho působivá obrazová stránka je kombinací hraných scén a archivních záběrů, které do sebe režisér zručně prolnul.

Vlny zájemci uvidí také 28. srpna na nádvoří plzeňského pivovaru. Filmové večery s festivalem Finále se konají od 25. července do 4. září. Na zájemce čeká pestrá nabídka projekcí pod širým nebem na různých netradičních místech. Opět se bude promítat v Selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci či v Kafe Smetanka. Ve stylovém zámeckém prostředí na Kozlu se návštěvníci dočkají komedie Jiřího Vejdělka Aristokratka ve varu o sympatické šlechtičně Marii Kostkové z Kostky či tragikomické novinky Jiřího Havelky Zahradníkův rok se skvělým Oldřichem Kaiserem v hlavní roli.

Program nabídne i zábavu pro celou rodinu se snímky Gump – jsme dvojka, Ptáci stěhováci, Nerozlučná dvojka, Jak zachránit draka, Fantastická parta či Vynálezce nebo také zahraniční hit Priscilla režisérky Sofii Coppoly nebo nejnovější film Woodyho Allena Zásah štěstím. „Aktivity Finále Plzeň se postupně rozrostly do celého roku a mám radost, že filmoví fanoušci v Plzeňském kraji tak mají možnost vidět kvalitní a pozoruhodné snímky také během letních měsíců,” říká ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.