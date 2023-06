„Kdysi jsme začínali se čtyřmi týmy, později se to rozrostlo na deset, ale nakonec se to ustálilo na osmi, což je ideální počet pro dvě čtyřčlenné skupiny a pak systémem play off až do finále,” říká jeden z organizátorů Jaroslav Bulka z Plzeňské filharmonie. Její tým mimochodem loňský ročník vyhrál a je favoritem i letos.

Kromě obhájce se na turnaji objevily týmy Ústřední hudba Praha, Hlasopery DJKT, Orchestr DJKT, ZUŠ Kralovice, Accordion Forever, Jihočeské divadlo ČB a Karlovy lázně (spojení Karlovarského symfonického orchestr a ZSO Mariánské lázně).

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Hledat favorita bylo proto těžké, protože každý rok je složení týmů jiné a některé soubory využívají možnosti nominovat i rodinné příslušníky a příbuzné svých členů. „Za nás hrál loni třeba Vojta Šilhan, který je moderátorem Radiožurnálu Sport. Byl na MS v Kataru, odkud dělal reportáže. Do jednadvaceti hrál za Slávii, ale pak se rozhodl ukončit kariéru. Hrát mohl proto, že je to synovec našeho klarinetisty Honzy Oblištila. Letos ale nemohl přijet. Stejně jako Jiří Žilák, což je myslím současný trenér české reprezentace do 19 let a bývalý šéftrenér mládeže na Viktorce, ten za nás nastoupil dvakrát, protože je to syn dlouholetých členů Plzeňské filharmonie koncertního mistra Jiřího Žiláka a Heleny Žilákové,“ vysvětluje Bulka.

Ale v posilování svých týmů nezahálely ani ostatní hudební soubory. V dresu týmu Hlasopery DJKT nastoupil asi nejmladší účastník turnaje čtrnáctiletý Jimi Lahoda, který hraje za mladší žáky Slavie Praha a za trenéra má Pavla Němce. S číslem tři na dresu motal hlavu o hlavu větším obráncům soupeře a často si vysloužil potlesk diváků. „Tady hraju poprvé a úroveň soupeřů je lepší než jsem čekal. Se svou hrou jsem sice spokojený, ale vždycky se dá hrát líp,” komentoval svůj výkon Jimi. Nakonec ani přítomnost mladého šikovného fotbalisty týmu Hlasopery DJKT k postupu do finále nepomohla. V tom se utkaly týmy Accordion Forever pod vedením ředitele ZUŠ Bedřicha Smetany Jana Kotrče a loňských vítězů Plzeňské filharmonie. Ta nakonec po dramatickém penaltovém rozstřelu zvítězila a prvenství po roce obhájila.