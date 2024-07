Česko plánuje dle slov premiéra Petra Fialy do roku 2030 výrazně zrychlit železniční dopravu z Prahy přes Plzeň a Domažlice na hranici s Německem.

Příští rok začne modernizace tohoto koridoru, který pokračuje na Norimberk a Mnichov. Novinářům to v pondělí řekl premiér Petr Fiala, který v Bavorsku jednal se zemským premiérem Markusem Söderem a s představiteli příhraničních bavorských i českých regionů. Bavorští zástupci uvedli, že chtějí od spolkové vlády získat prostředky na kvalitní dvojkolejné přeshraniční propojení Východu se Západem.

"Děláme už konkrétní kroky. Na české straně začne modernizace tratě Plzeň-Domažlice už příští rok, kdy dojde k postupné elektrifikaci tratě, a do roku 2030 chceme zvýšit rychlost na této důležité dopravní tepně na 200 kilometrů v hodině," uvedl Fiala.

Söder a další bavorští představitelé ocenili rychlost přípravy na české straně a uvedli, že budou naléhat na spolkovou vládu, aby pro německý úsek na Schwandorf, Norimberk a Mnichov vyčlenila peníze na kvalitní elektrifikované a dvojkolejné přeshraniční propojení Východu se Západem a nesoustředila se jen na severojižní železniční linii, která pokračuje dále do Itálie. "Chceme samozřejmě levnou německou jízdenku, kterou prosadila vláda, ale chceme také pražskou jízdenku. A uděláme všechno pro to, aby to dopadlo (modernizace tratě na německé straně)," prohlásil Söder.

Zástupci bavorského zemského sněmu uvedli, že se přesvědčili, že cesta z Prahy do Mnichova trvá přes osm hodin, což podle nich není velký pokrok proti roku 1890, kdy trvala 13 hodin. Nutně potřebujeme změnu, zdůraznili. Podle bavorských politiků je železnice Praha-Mnichov "úzkým hrdlem na evropské dopravní mapě" a bariérou mezi oběma zeměmi.

Podle Fialy dnešní jednání konkrétně posunulo tři důležité oblasti vzájemné spolupráce Česka a Bavorska. "Podepsali jsme dokumenty, které podporují společnou strategii v oblasti cestovního ruchu (společný marketing) a můžeme lépe využít potenciál a nesmírné krásy a památky obou našich regionů," uvedl. Představitelé obou zemí podle něj také podepsali dohodu, která zlepší spolupráci hasičů a umožní rychlejší a efektivnější přeshraniční pomoc při katastrofách, jako jsou velké požáry a povodně.

"A podepsali jsme dohodu, která rozvíjí spolupráci v oblasti zdravotnictví, tedy (české) aplikace 'Záchranka' s "Notruf Bayern'," řekl Fiala. Záchranné služby na obou stranách hranice budou moci na požádání zasahovat v libovolném perimetru druhého státu. "Tyto věci konkrétně pomáhají občanům obou našich regionů a zlepšují podmínky pro jejich život a činí pohraniční regiony atraktivnější k tomu, že mladí lidé z nich neodcházejí, ale naopak se do nich vracejí," uvedl. Jako další významný úkol vidí právě posílení dopravní infrastruktury.

Dnešní jednání, které svolal poradní výbor pro přeshraniční spolupráci, jeho účastníci označili za nejvýznamnější akci v česko-bavorských vztazích. "Způsob, jakým je rozvíjíme, není důležitý jen pro Českou republiku a Bavorsko nebo Německo, ale je naprosto zásadní pro Evropu. A proto v tom budeme dále pokračovat," uvedl Fiala.

Bavorská strana chce prosadit, aby čeština byla volitelným předmětem na školách a podle Södera plánuje zřídit tři dvojjazyčné školy.