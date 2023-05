Před jedním ze stánků upíjejí ze sklenek bílé polosuché víno dvě sympatické dámy. „Chodíme sem s kamarádkou pravidelně už několik let. Je to dobrý nápad udělat v městě piva vinný festival, protože máme rády vínko i pivo. Takže nám to tak úplně vyhovuje,“ usmívá se devětačtyřicetiletá Eva z Plzně.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Již poněkolikáté přijeli na festival zástupci Rodinného vinařství Vican z Mikulova. „Jezdíme sem rádi, Plzeňáci jsou velmi dobří vinaři a vyznají se. Ženy tu dávají přednost suchým bílým vínům, muži pijí spíše polosladká nebo polosuchá a nebo si dají raději červené. Já osobně mám ale nejraději náš ryzlink vlašský z Ořechové hory,“ prozrazuje Petra Říhová z Vinařství Vican.

O tom, že Plzeňáci rozumějí vínům je dnes přesvědčen i Ivan Rehora, který zastupuje Vinařství Hrabal z Velkých Bílovic. „Dřív to tak ale nebylo, dneska už jo. První zkušenosti s vínem byly tady v Plzni docela krušné. Dnes už si Plzeňáci přece jen dají poradit,“ směje se Rehora. „Pro Plzeňáky tu máme letos hodně zajímavou Pálavu, ta je polosladká, a pét-nat vína. To jsou vína, která se ve stavu burčáku dají do lahví a nechají se překvasit jako sekt. Mají speciální korunkový uzávěr a já tomu říkám burčákové víno. To je teď velká móda,“ dodává Rehora.

Hezké sobotní počasí přilákalo i čtveřici mladých lidí, kteří mají evidentně skvělou náladu. „Bavíme se, je tu pohoda. Jsme sice z Plzně, ale jsme tu poprvé. Víno milujeme, ale pivo vlastně taky,“ odpovídá za všechny sympatická Petra.

Spokojen je i Radek Aleš, ředitel Plzeňského festivalu vína. „Přestože byla včera docela zima a pršelo, lidé si sem cestu našli. Deštník a sklenička je přece taky pěkný scénář pro příjemně strávené odpoledne. Ale dnešek se sluníčkem už přece jen vypadá lépe. Festival vína tu organizujeme už od roku 2016 a rádi se sem vracíme. Je to tu hezké místo, pod vysokými stromy a na frekventovaném místě v centru města,“ hodnotí festival Aleš.

Projekt České festivaly vína seznamuje širokou veřejnost s tuzemským vínem a s jeho producenty už sedmým rokem a ukazuje, že Češi nejsou zdaleka jen národem pivařů, ale i vinařů.