„Festival bude součástí zastřešujícího projektu Živá Plzeň, v současné době dolaďujeme všechny programové náležitosti a smlouvy,“ říká Lukáš Krásný z agentury Na shledanou, která letos festival pořádá poprvé.

Akce, jež v ulicích Plzně baví už od 90. let, se pod jejím vedením vrací ke svým kořenům. „Chceme festival vrátit Plzeňanům v tom slova smyslu, že většina účinkujících bude z Plzně a Plzeňského kraje. Hlavní myšlenka je taková, že festival by měl sloužit k tomu, aby plzeňské kapely měly možnost se ukázat lidem. A naopak, aby Plzeňané dostali možnost objevit nové a neokoukané věci,“ vysvětluje Krásný.

Festival se také vrací k žánrovým blokům, tak jak tomu bylo v jeho počátcích. „Hlavní program bude rockový, druhý blok bude takový crossover se zastoupením různých žánrů a třetí část bude zaměřená na folk a country,“ pokračuje.

Denně bude k vidění kolem deseti vystoupení na scénách na náměstí Republiky, U Branky a v Proluce. Zapojí se také plzeňský Zach‘s pub, připravuje se i doprovodný program.

Festival se nakonec uskuteční i přes to, že najít partnery a sponzory není teď jednoduché. „Peníze, které soukromé firmy měly na marketing, se použily spíš na provoz. I tak jsme stále věřili, že festival bude. Někdy to ale bylo i o štěstí,“ vrací se šéf organizátorského štábu do nedávné doby.

Pořadatelům hrál do karet i srpnový termín festivalu. „Měli jsme tak relativně dost času na to počkat, jak se vše bude vyvíjet. Samozřejmě, kdyby bylo pořád povoleno třeba jen 100 lidí na akci, tak by to nedávalo smysl a festival bychom nepořádali. Snad se teď ale vše bude dál rozvolňovat,“ věří Krásný, že si program budou moci lidé užít naplno.