Představila se na něm špička české rockové scény, jako Walda Gang, Trautenberk, Dymytry, Divokej Bill, Alkehol nebo Tři sestry, řadu fanoušků potěšilo vystoupení skupiny Brutus, legendy českého bigbítu. Ze Slovenska přijela kapela Horkýže Slíže, druhým zahraničním hostem a hlavní hvězdou programu byli němečtí Guano Apes, kteří v pátek večer nevynechali ani své největší hity Big in Japan či Lords of the Boards.

Pekelný ostrov 2024 v Holýšově | Video: Deník/Zdeněk Q. Sequens

Fanoušci si dvoudenní festival užívali se vší parádou i přes sobotní vedro, nevadil jim ale ani následný silný déšť, který přišel večer.