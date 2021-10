„Jsem rád, že vás mohu po loňské přestávce pozvat na další ročník festivalu Bonjour Plzeň. Mou oblíbenou částí programu je francouzský trh v neděli 14. listopadu, protože je to dobrá příležitost seznámit místní obyvatele s francouzským umem a výrobky. Těším se také na literární setkání 12. a 19. listopadu, která symbolizují vzájemné sdílení českého a francouzského národa prostřednictvím psaní,” říká Rémy Fournier, ředitel Alliance française de Plzeň, která je organizátorem festivalu.

Snídaní začíná den a odstartuje tak i veřejná část festivalu Bonjour Plzeň 2021. Křupavé francouzské croissanty a vyhlášené francouzské koláče od Anne Pougnard z La Tartelette s voňavou kávou z plzeňské kavárny a pražírny Orient coffee se budou servírovat v neděli 7. listopadu přímo v Alliance Française de Plzeň. O den později bude možné nahlédnout do života párů pařížského regionu, a to prostřednictvím výstavy “Couples From the World” autorek Anny Fišerové a Anny Verstraete. Francouzská kinematografie patří mezi nejstarší na světě, a proto nesmí na festivalu chybět. V Kině Beseda se budou promítat během festivalu celkem čtyři snímky, které stojí za to vidět.

„Letošní čtyři projekce Filmového klubu Plzeň v rámci festivalu se zaměřují na ryze současnou tvář francouzské kinematografie. Současné jsou i náměty vybraných filmů s výjimkou pozoruhodného počinu Romana Polańského. Ten se svým filmem Žaluji! vrací ke skandální Dreyfussově aféře z konce 19. století,“ říká Eva Ichová, předsedkyně Filmového klubu Plzeň.

Pohovořit si francouzsky, seznámit se s rodilými mluvčími a dát si k tomu skvělou kávu v příjemném prostředí kavárny Le Frenchie na náměstí, to vše přinese Speak Dating 10. listopadu od 18:00 hodin. Zajímavé příběhy a historky z nejrůznějších koutů Francie obsahuje druhý díl knihy Kruté příběhy sladké Francie II., která bude pokřtěna v pátek 12. listopadu v prostorách Alliance Française de Plzeň. Křtu knihy se zúčastní sám autor Zbyněk Kašpar.

Tradiční francouzský trh se vším, co k němu patří se otevře v neděli 14. listopadu na Moving Station. Počítá se i s dětmi, pro které je od 14:00 a 16:00 hodin připravena Chvilka s pohádkou. Hned v pondělí 15. listopadu v 17:00 hodin povede šéfkuchař Sylvain Prudhomme kurz vaření francouzských specialit. Připravovat se bude Oeufs en meurette (Ztracená vejce na víně). Ateliér je otevřen pro začátečníky i pokročilé a je potřeba se předem registrovat na direction.plzen@alliancefrancaise.cz.

Beaujolais nouveau je mladé, svěží, francouzské víno, které pochází z vinařské oblasti Beaujolais severně od města Lyon a vyrábí se z odrůdy Gamay. Víno se začíná prodávat každý rok vždy třetí čtvrtek v listopadu. Přesně v ten den, tedy 18. listopadu 2021 se budou v Zach´s Pubu otevírat lahve francouzského Beaujolais za doprovodu kapely Lakuna.

Spojení literatury a divadelního představení, to je v kostce definice scénického čtení, které připravila režisérka Irena Henzl Velichová. V pátek 19. listopadu se bude dvojjazyčně číst z knih Radka Fridricha “Pobřeží” a Jana Sojky “Sesuv noci ”.

"Uvízlé ticho? nás přenese do básnického světa sbírek Jana Sojky Sesuv noci a Radka Fridricha Pobřeží. Obě sbírky vyšly ve francouzském překladu v nakladatelství Revue K. Česko-francouzským čtením tak chceme upozornit na tento úspěch českých autorů, ale zároveň i na jejich svébytnou poezii. Interpretky Soňa Haas a Kateřina Sachrová provedou diváky temnou nocí, ve které je však pečlivě ukryto i mnoho světla," říká MgA. Irena Henzl Velichová, režisérka scénického čtení Uvízlé ticho?.

O finále festivalu se postará kapela Bran, která se svojí hudbou na motivy starých bretaňských lidových písní vystoupí v sobotu 20. listopadu v Univerzitní kavárně Družba.