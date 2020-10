Co říkáte na poměrně vysokou volební účast? Jakou čekáte ve druhém kole?

Vysoká účast je určitě dobrá pro naši demokracii i pro senát. Ve druhém kole stejně jako všichni očekávám účast menší, protože přijdou svého kandidáta podpořit většinou jen ti, kteří ho tam mají, ostatní k tomu většinou nemají důvod.

Ale stává se, že někteří poražení kandidáti podpoří jednoho z postoupivších a vyzvou své voliče, aby šli k urnám a dali mu hlas…

Všiml jsem si, že Starostové podporují v našem kraji piráta. To jsem samozřejmě zaregistroval, ale nevím, jak bych to měl komentovat.

Vy jste do druhého kola prošel hladce. Ale říká se, že obhájit je těžší, než vyhrát poprvé. Jak to vnímáte vy?

Vnímám to úplně stejně. Já jsem se ani před prvním kolem necítil jako velký favorit a necítím se ani teď, i když jsem postoupil s určitým náskokem.

Máte pro druhé kolo nějaký žolík v rukávu?

Za týden se toho už moc stihnout nedá. Já si spíše říkám, že pokud člověk žije v tom městě 60 let, na radnici je 22 let, tak těžko během toho týdne nějak překvapí. Ale i tak bych chtěl překvapit jedním trošku veselejším billboardem.

Pokud ve druhém kole uspějete, navážete na dosavadní práci v senátu nebo byste se chtěl dát poněkud jiným směrem?

Poslední čtyři roky jsem v hospodářském výboru a tam si myslím, že jsem asi nejprospěšnější. Jsem teď členem pracovní skupiny, která jedná s ministerstvy o tom, aby nabídky a možnosti, které jsme předložili z Tchaj-wanu, nezapadly. Takže to je teď moje priorita.

Jste přes dvacet let starostou na plzeňských Slovanech, jste i zastupitelem města Plzně. Ponechal byste si obě funkce i po zvolení?

Ano, říkal jsem to už před volbami.

Co říkáte na výsledky krajských voleb? Kdo bude podle vás novým hejtmanem Plzeňského kraje?

Ještě před volbami bych řekl, že to bude někdo z ANO nebo z koalice ODS a TOP09, ale po událostech posledních hodin si to opravdu netroufnu říct. A co se týče výsledku, tak myslím, že pro ODS je dobrý. A jak jsem koukal, tak i pan primátor Baxa, i když byl až na 16. místě, zase přeskákal (dostal nejvíc preferenčních hlasů z kandidátů ODS – pozn. aut.), což je potvrzení, že jsou s ním lidé spokojeni.