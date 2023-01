Volné krmení, hlazení zdejších zvířat a společné fotografování uprostřed výběhů děti milují a bez ohledu na sychravé lednové počasí sem dorazilo o víkendu téměř 600 návštěvníků. Samozřejmě to byly především rodiny s malými dětmi. „Chodíme sem pravidelně, máme permanentku, děti to tu zbožňují. Kdykoliv se jich zeptáme, kam by chtěli jít, vždycky chtějí sem. Mají rádi zejména projížďky na koních,“ potvrzuje Eliška Kalinová, mladá maminka z Plzně, která přišla do parku se svými třemi dětmi a manželem.