Ledce u Plzně jsou jen několik kilometrů severně od západočeské metropole, ale mrazivé počasí neslibovalo v neděli příliš velkou návštěvu v tamním jindy oblíbeném farmaparku. Přesto se u jeho pokladny začaly už během dopoledne scházet početné skupinky návštěvníků, především rodin s malými dětmi.

První letošní akcí ve Farmaparku U Toma bylo Zvířátkohraní | Video: Deník/Pavel Bouda

„Dnes tu máme Zvířátkohraní, naši první letošní akci. Je určená speciálně pro děti od dvou do čtyř let, aby se už od mala společně s rodiči naučily vztahu ke zvířatům a jak se k nim chovat. Největší zájem je o poníky, ale i o kozičky a ovce, protože ty jsou vděčné a chodí si sami za lidmi pro krmení. Z těch exotičtějších to mohou být například i klokani nebo dikobraz,“ vysvětluje pokladní Laďka z Farmaparku U Toma.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Do areálu přicházejí návštěvníci ve dvouhodinových intervalech a pokaždé s nimi animátorka programu zamíří k jiným výběhům. „Nyní půjdeme k daňkům, králíčkům a morčatům. Dopoledne jsme byli u miniprasátek a v plánu byl i skunk, ale pro velký počet dětí jsme se u prasátek zdrželi a tak na něj nedošlo. Ale nikdo se jej bát nemusí, náš skunk má vyoperované žlázy, tak žádné nebezpečí, že by vás postříkal, od něj nehrozí,“ směje se Martina Visingerová, animátorka a manažerka programů pro děti.

Smyslem akce je podle pracovníků farmaparku přivést děti k zájmu o přírodu a naučit je kontaktu s živými zvířaty. „Chceme tu naše děti seznamovat s tím, jak se o zvířata starat a jak se krmí. Sami bydlíme v paneláku, takže tu možnost doma nemáme. Sem chodíme pravidelně, protože jsme si pořídili celoroční permanentku,“ říká Tomáš z Plzně, který přijel do Ledců s manželkou a dvěma dětmi.

Farmapark U Toma nezavírá žádný den v roce a jeho pracovníci se snaží vymýšlet takové akce, aby návštěvníky přilákali v jakémkoliv ročním období. Jako v každém zařízení se zvířaty je však nutné i zde dodržovat pravidla a dbát zvýšené opatrnosti.

„Lidé naši snahu kvitují kladně, jen máme někdy problém s nepozorností, to když rodiče třeba telefonují a nedohlížejí na své děti. Ty pak nevědí, jak se k těm zvířátkům chovat. Připadá mi, že informovanost dětí, hlavně z města, klesá. Nepřijdou do kontaktu s krávou nebo koněm a pak neví jak s takovými zvířaty zacházet. A to je účel našeho farmaparku, abychom dětem vysvětlili a ukázali, jak na to,“ vysvětluje Tomáš Urbánek, zakladatel farmaparku.

Při krmení přibližuje animátorka dětem i život zvířat a občas je i zkouší jednoduchými otázkami ze znalosti přírody. Při tom se pak může dočkat i zajímavých odpovědí. Na její otázku, kdo by mohl být ve volné přírodě nebezpečný třeba daňkům, dlouho nikdo z dětí neodpovídá a tak jeden z rodičů napoví, ať si vzpomenou na pohádku o Červené Karkulce. Bezelstná odpověď malé holčičky zazní vzápětí. „Daňkům může být nebezpečná Červená Karkulka.“