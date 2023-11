Dva roky svého fungování oslavil minulou sobotu akcí určenou pro širokou veřejnost Farmapark u Toma v Ledcích u Plzně.

Účastníci navšřívili besedu se zakladatelem a majitelem Tomášem Urbánkem a dozvěděli se tak více o historii areálu, o úspěších i neúspěších a také o plánech a cílech do budoucna. „Dojde k modernizaci areálu, plánuje se ubytování, stavba nového druhého bistra a vstupu. Celkově bude farmapark pracovat na rozvíjení komunity, táborů, programů pro školy a školy a tvořit rodinám s dětmi zázemí, kde se mohou bavit a u toho poznávat přírodu,“ řekl k budoucnosti areálu Urbánek.

Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny dílničky, odkud si děti mohly odnést vlastnoručně vyrobené dekorace a dárečky. Spoustu zábavy si děti a dospělí užili také při venkovních aktivitách. Nakrmili zvířátka z ruky, prošli naučnou stezku, opekli si špekáček a mnoho dalšího. Připravena pak byla i speciální večerní prohlídka.

Farmapark u Toma se nachází necelé čtyři kilometry od Plzně v lese pod Krkavcem a spadá pod obec Ledce. Výběhy zvířátek jsou tu navrženy tak, aby návštěvníci s nimi zažili co nejbližší kontakt. Pro zábavu je zde připraven i lanový park nebo dětské hřiště. Od ledna 20023 do listopadu eviduje 97 000 návštěvníků, letos by tedy měl překonat hranici 100 000 návštěvníků.