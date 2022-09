„Do Plzně jsem se těšil samozřejmě kvůli fotbalu, ale pak také kvůli vyhlášenému plzeňskému pivu. Je fantastické. Líbí se mi i historické centrum města. Teď už jen večer zvítězit a odjet spokojeně domů," nechal se slyšet jeden z fanoušků milánského velkoklubu, který spolu s několika kamarády dorazil dnes po poledni do hospody Plzeňka v Riegrově ulici.

„Odtud chceme pokračovat ještě do minimálně jedné hospody a ochutnat pivo i tam," dodal fanoušek, podle kterého by mělo dnes do Plzně zavítat několik stovek příznivců Interu Milán.

Zápas odstartuje v 18:45 hodin v plzeňské Doosan Areně.

