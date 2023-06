Jako druhé zdravotnické zařízení v Evropě získala v těchto dnech Fakultní nemocnice Plzeň do užívání unikátní nový přístroj. Zařízení uleví při vyšetření krevních vzorků především dětským pacientům, seniorům a onkologicky nemocným.

„Jedná se o imunochemický analyzátor nové generace a my jsme v České republice první pracoviště, které má možnost tento přístroj vyzkoušet. Jeho přednostmi jsou rychlost, spolehlivost a kvalita analytického vyšetření. A to vše zvládne jen z malého objemu vzorku krve, který je k tomu potřeba. Není to až tak důležité u dospělých, ale především u malých dětí, kde dostáváme vzorky krve třeba i od ročního dítěte a to už je rozdíl, jestli potřebujeme 50 mililitrů nebo nám stačí jen tisícina, což je v tomto případě 50 mikrolitrů. Na vlastní analýzu dokonce stačí tomuto přístroji i 5 mikrolitrů, ale aby se vzorek mohl vůbec nasát, je potřebný určitý objem navíc,“ vysvětluje profesor Ondřej Topolčan, primář Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň.

Přístroj s označením Dxl 9000 je nejrychlejší na trhu a provede až 450 testů za hodinu. Díky vylepšenému speciálnímu roztoku dochází ke zrychlení výsledku testů až o 5 minut. „To je v osmihodinovém provozu velmi znát. Díky této rychlosti netrvá vyšetření hodinu nebo hodinu a půl, ale jen kolem 20 minut. To je významná úspora času pro některé naše ambulance, kdy pacient přijde ráno, udělá se mu náběr a v poledne už odchází s navrženou léčbou, protože doktor zná výsledek,“ dodává primář.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Do Oddělení imunochemické diagnostiky proudí vzorky krve nejen z Fakultní nemocnice na Borech a její lochotínské části, ale i od jiných lékařů. „Provádíme zde vyšetření nádorových nálezů, hormonů štítné žlázy, ženských hormonů, diabetologie, reprodukčních hormonů nebo kostního metabolizmu,“ vypočítává Martina Peštová, vrchní laborantka Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň.

Imunochemický analyzátor nové generace Dxl 9000 má Fakultní nemocnice Plzeň zapůjčený od výrobce ke zkušebnímu provozu zatím na půl roku.