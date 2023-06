Třicítka elitních českých a slovenských výčepních se sjela do Plzně, aby se ve středu a ve čtvrtek utkala o letošní prestižní titul Pilsner Urquell Master Bartender. Dvoudenní klání zahrnovalo několik disciplín, ve kterých museli všichni účastníci osvědčit svoje teoretické i praktické znalosti z oblasti čepování piva a pivní kultury.

Většina z nich se zúčastnila této unikátní soutěže poprvé, jiní si ji po roce zopakovali. Kdo si myslí, že práce výčepního je pouze doménou mužů, byl by překvapen. Jednu třetinu soutěžících tvořily letos ženy a dívky. Plzeňačce Paulíně Rafajové je 23 let a o titul Pilsner Urquell Master Bartender soutěží už potřetí. „Poprvé jsem vyhrála regionální kolo na Slovensku. Loni už jsem byla pro změnu v českém finále. Přestěhovala jsem se sem totiž za přítelem, který mimochodem vyhrál tuto soutěž v roce 2011,” prozrazuje sympatická Paulína. Sama pracuje v plzeňském Šenku a restauraci Lékárna, takže se jí praktické zkušenosti hodily.

Soutěžící totiž museli před pětičlennou odbornou porotou načepovat pivo do půllitru tzv. hladinku, do třetinky na nožičce do tzv. gobletky, a také přímo z lahve. Předvést museli i správné mytí sklenic a přípravu výčepního pultu. Rozhodovala i schopnost rozpoznat vady piva při následné degustaci v šesti různých vzorcích. „Jen jeden vzorek je pravé pivo, tak jak má být. Zbylé mají nějaké vady, třeba kovovou příchuť nebo jim chybí ten správný říz. Soutěžící musí odhadnout, co může hostům servírovat,” přibližuje další disciplínu Karolína Holevová, junior manažer rozvoje zákazníků Plzeňského Prazdroje.

Aby toho nebylo málo, soutěžící museli předvést také svoji zručnost, mimo jiné při rozkládání a skládání výčepního kohoutu na čas. „Techniku mají všichni zvládnutou dobře, vždyť už prošli třemi kvalifikačními koly. Ale chyby dělají hlavně z nervozity, především ti, co jsou tu poprvé. Ale hodnotíme to komplexně, tedy znalosti, praxi v čepování a hlavně charisma, protože z nich chceme vychovat naše budoucí školitele, kteří potlačí tu českou pivní kulturu dopředu. To je to nejdůležitější,” prozrazuje Václav Berka, emeritní sládek a jeden z členů poroty, který nevynechal zatím žádný ročník soutěže.

Ta se konala v Plzni už po sedmnácté a vítěz si odnesl putovní pohár, šek na 1842 euro (částka odkazuje na rok uvaření první várky piva Pilsner Urquell) a možnost zviditelnění prostřednictvím marketingových aktivit pivovaru. Ale už samotná účast v tomto finálovém kole je pro všechny soutěžící oceněním a diplom za účast jim přináší prestiž v komunitě výčepních a majitelů hospod. „Teď chci sice vyhrát a nic než první místo neberu, ale když nevyhraju, nic hrozného se nestane. V mém životě se nic nezmění, jen by to bylo dobré pro moji další vlastní práci, třeba v cateringu nebo pro školící praxi,” prozradila ještě před vyhlášením výsledků Paulína Rafajová.

Dlouho očekávané výsledky se všichni soutěžící dozvěděli na slavnostním vyhlášení ve čtvrtek večer. A jak to tedy nakonec dopadlo? Letošním vítězem soutěže Pilsner Urquell Master Bartender se stal Matěj Šorejs z Restaurace U Mottlů ve Vejprnicích.