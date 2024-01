Do trenýrek nebo alespoň do půl těla svlékla fotografka Eliška Váchalová profesionální i dobrovolné hasiče z Plzeňského kraje a vyfotila je s koňmi. Vznikl tak kalendář na rok 2024, který má nejen potěšit oko, ale především pomoci.

Eliška Váchalová při pořizování jednoho ze snímků do charitativního kalendáře. | Video: se svolením Elišky Váchalové

Výtěžek je totiž určen pro pětiletého Sašu z Úherců na Plzeňsku, který trpí hned několika závažnými onemocněními, kvůli nimž nedokáže sám chodit ani mluvit a potřebuje neustálý dozor a péči.

Zdroj: se svolením Elišky Váchalové

Kalendář vznikl v říjnu, kdy Váchalová, jež se specializuje na snímky koní a dalších zvířat, odjela ze Šumavy, kde trávila volný čas, na Přešticko, aby pořídila snímky velšských koní, které tam chová Dominika Caltová. „Když bylo hotovo, daly jsme se do řeči a Dominika se mě zeptala, zda nemám zkušenosti s charitativním kalendářem, protože jeden z hasičů má nemocného syna Sašíka. Já už zkušenosti měla, dva charitativní kalendáře už jsem nafotila, oba na podporu koňských sirotků, a tak jsme se rychle domluvily,“ vzpomíná Váchalová s tím, že za dva týdny se tak na místo vrátila.

Na focení měla k dispozici osm hasičů z Přešticka a Domažlicka, profesionály i dobrovolníky, a čtyři koně. Jak už to u mužů z Floriánova cechu bývá, moc se zdržovat nemohli. „Za dvě hodiny jsme museli mít hotovo. Přitom jindy mám na kalendáře několik měsíců, jeden t těch dvou charitativních vznikal dokonce celý rok. Byla jsem tedy hodně limitovaná, ale myslím, že se povedlo,“ pochvaluje si fotografka.

Na poslední službě přichystali hasiči Václavu Pechovi kolegové překvapení

Přiznává ale, že fotografování hasičů je jiné, než když vám pózují modelové, kteří se ochotně svléknou. „Někdo byl ochotný jít jen do kalhot, někdo i do trenýrek. Vtipné bylo, že jen jeden byl koňák, a to Dominičin manžel. Takže většinou dostali do ruky vodítko s koněm a koukali, co s tím mají dělat. Takže jsme jim tam štelovali koně, kteří byli vykulení, neboť najednou jim u výběhu stálo obrovské hasičské auto, stříkala tam hadice s vodou a podobně. Když jsme fotili úvodní snímek, jak hasič leží na zemi, tak jsem byla nad ním, na hasičském voze. Kobylka se tak strašně bála k tomu autu, že nám utekla, hasiči ji začali honit po louce a mysleli si, že zastaví rozběhnutých půl tuny,“ vzpomíná s úsměvem Váchalová.

Teď, čerstvě po Novém roce, je spokojena, neboť už je jisté, že kalendář opravdu pomůže. „Už se na malého Sašíka podařilo vybrat 65 tisíc korun, a to se ještě kalendáře budou prodávat. Lidé si ho mohou objednat na www.konskeknihy.cz,“ uzavírá Váchalová.