V takzvaném Psovském údolí v Plzni na Doubravce má vzniknout rozsáhlý areál pro příznivce několika sportů i pro odpočinek. Zástupci čtvrtého městského obvodu proto chtějí spolu s týmem architektů tento projekt veřejnosti představit.

„Podařilo se nám vybrat místo, které nabízí velký potenciál a my ho určitě využijeme," říká starosta Čtyřky Tomáš Soukup.

Sportovně relaxační areál vznikne u vjezdu do ejpovického tunelu a naváže na nově budovanou cyklostezku v místech zaniklé železniční tratě z Plzně do Chrástu. „Je to místo, které si našli sami lidé. Už teď sem míří obyvatelé mnoha částí Plzně. Tady začíná přírodní park Berounka, je odsud vidět Chlum, kostel svatého Jiří, a dokonce je možné dívat se odtud na kostel svatého Bartoloměje. Současně je z Psovského údolí kousek do parku Potoční,“ upřesňuje místostarosta Čtyřky Jan Kakeš.

Setkání s veřejností se uskuteční 29. dubna od 16 hodin přímo v těsné blízkosti zamýšleného areálu, tedy u viaduktu poblíž vjezdu do tunelu.