Od chvíle, kdy začala stavba plzeňské radnice letos uplyne 430 let. Zájemci mají tento srpen jedinečnou možnost navštívit cenné interiéry této významné renesanční stavby. Každý pátek se konají komentované prohlídky, které návštěvníky zavedou například na dvůr, kde mohou spatřit nově restaurovaná sgrafita, sál Luďka Pika, kde zasedá městská rada nebo zastupitelský klub přezdívaný Eiffelka.

První exkurze se odehrála minulý pátek a byl o ní velký zájem. Komentované prohlídky se běžně konají pouze jednou ročně v rámci oslav vzniku republiky 28. října. Letos město udělalo výjimku a nabízí i další termíny.

„Často za námi v průběhu letní sezony chodí turisté i místní, že by se do ní rádi podívali, a proto jsme se rozhodli komentovanou prohlídku radnice nově zařadit do naše portfolia prohlídek pro veřejnost. Průvodce účastníky zavede i na místa, kam se běžně nedostanou,“ vysvětluje Dalibor Linda, vedoucí Turistického informačního centra Visit Plzeň.

Stavba patří k nejcennějším domům ve městě. Vstupní hala v přízemí, tzv. mázhauz, je volně přístupná veřejnosti. V prostoru, který ve své době býval největším zastřešeným veřejným prostorem ve městě a zároveň sloužil jako zbrojnice, se konají příležitostné výstavy. V zadní místnosti za mázhauzem je umístěn model historického jádra města Plzně v měřítku 1:200. Právě u něj se účastníci prohlídek dozví informace nejen o radnici ale i o dějinách města. Zjistí například, že městští radní si v polovině 16. století vyhlédli italského stavitele Giovanni di Statia díky jeho práci na zámku Kaceřov na severním Plzeňsku. Zásluhou tohoto architekta se plzeňská radnice k nejvýznamnějším renesančními stavbám svého druhu v zaalpské Evropě. Současně jde o jednu z nejhodnotnějších veřejných budov z období renesance dochovaných na území České republiky.

Součástí prohlídky je i Petákův salón, kde si návštěvníci vyslechnou údaje o purkmistrovi Václavu Petákovi, který funkci vykonával v letech 1892 až 1917. „Dá se říct, že to byl jeden z nejdůležitějších mužů v dějinách Plzně, protože tvář města se za jeho působení změnila výrazně. V roce 1893 byla postavena Velká synagoga, v roce 1899 se v Plzni poprvé rozjely elektrické dráhy. V roce 1900 bylo postaveno Západočeské muzeum, o dva roky později Velké divadlo. Bylo toho opravdu hodně," sdělil například průvodce.

V prvním patře se nachází hlavní sál – Obřadní síň, kde se konají svatby a různé společenské události. Ve druhém patře je pak možné obdivovat Sněmovní sál, kde se pravidelně konají veřejně přístupná jednání a zasedání Zastupitelstva města Plzně.

Vedle Sálu Luďka Pika, kde za kulatým stolem probíhají jednání Rady města Plzně, obřadní síně, sousední matriky a dalších reprezentačních prostor včetně monumentálního schodiště je prohlídka zájemce zavedla také do poslaneckého klubu, tzv. Eiffelky. Dvouúrovňovou místnost, ve které probíhají jednání zastupitelských klubů, propojuje kovové schodiště. To svojí konstrukcí připomíná pařížskou Eiffelovu věž. Pravděpodobně bylo vyrobeno ve Škodových závodech, nicméně jeho původ není doložen.

„Renesanční radnice byla postavena v letech 1554 až 1559 podle plánů italského stavitele Giovanniho de Statia, počátkem 20. století byly realizovány kvalitní novorenesanční úpravy včetně nových sgrafit, provedené architektem Janem Koulou. Je jednou z nejhodnotnějších radničních budov na území České republiky, v polovině prosince 2023 se stala národní kulturní památkou," uvedla tisková mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková. Budova je charakteristická obdélnou dispozicí podélně k hlavnímu náměstí, se statickým pojetím hlavního průčelí doplněným o sgrafitovou výzdobu a s dynamickým pojetím zdobných štítů, výrazně vystupujících nad okolní domy.