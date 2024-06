Půlkiloví bojovníci. Dvojčata z Plzeňska přežila velmi předčasný porod

Když se narodili, vešli by se do dlaně, oba vážili jen něco přes půl kilogramu. Do života to Matějovi a Šimonovi přineslo řadu zdravotních problémů. První z nich je prakticky nevidomý a nebýt nezměrného úsilí rodičů, zřejmě by dnes ani nechodil. Přesto oba kluci mají úsměv na tváři.

Dvojčata Matěj a Šimon, která přišla na svět velmi předčasně. | Video: se svolením rodiny