/OBRAZEM: Foto, video/ Slunce ve skle – tradiční festival piva v pivovaru Purkmistr plzeňských Černicích. Na staré černické návsi svoji produkci představilo na pět desítek pivovarů z Česka i zahraničí. Dohromady to znamenalo kolem dvou set druhů piva. Nechyběly pivní soutěže, škola čepování, různé gastronomické dobroty a muzika. 17. ročník pivních slavností probíhal už od čtvrtečního večera a i přes velkou nepřízeň počasí přilákal velké množství příznivců nejenom zlatavého moku. To že dobré pivo chutná i ve špatném počasí si návštěvníci mohli vyzkoušet až do sobotního večera. Součástí festivalu byly také soutěže o nejlepší světlý ležák, nejlepší IPA a o cenu veřejnosti. Udělovala se také cena Deníku pro nejoblíbenější pivovar. o které rozhodli v anketě jeho čtenáři.