Fakultní nemocnice v Plzni připravila na čtvrtek do nákupního centra Area Bory preventivní akci 2 minuty, které mohou zachránit život. Má upozornit na problematiku rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Dvě minuty, které mohou zachránit život. | Foto: FN Plzeň

Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhá nejčastější onkologická diagnóza v ČR. Lékaři ročně odhalí až osm tisíc případů a čtyři tisíce pacientů na toto onemocnění každý rok zemře. Přitom v případě včasného odhalení karcinomu je úspěšnost vyléčení až 90 %.

Základem je jednoduchý a bezbolestný test na přítomnost okultního (skrytého) krvácení do stolice, který zabere jen dvě minuty. Právě proto se preventivní akce, kterou ve čtvrtek 23. března od 10 do 16 hodin pořádá FN Plzeň v plzeňském Kauflandu v nákupním centru Area Bory, jmenuje 2 minuty, které mohou zachránit život. „Prvotní příznaky onemocnění záleží na umístění rakoviny v tlustém střevě. Lokalizace v konečníku se převážně projeví krvácením ve stolici, lokalizace v levém tračníku tzv. poruchou pasáže – střídáním zácpy a průjmů. Všechny rakoviny a polypy však mají pozitivní test na okultní krvácení, proto je pro prevenci tolik důležitý,“ říká Jana Koželuhová, vedoucí lékařka gastroenterologické ambulance I. interní kliniky FN Plzeň. Preventivní vyšetření je významné především pro osoby starší 50 let.

Dvouminutový test vychází z odběru vzorku ze stolice a může mnohé odradit. Proto budou odborníci FN Plzeň k dispozici na neutrálním místě, předají test, vysvětlí vše potřebné a samovyšetření už si provede klient u sebe doma. Výsledek následně odnese do FN Plzeň.

„Tohle nepočká – 2 minuty, které mohou zachránit život, je preventivní akce pro všechny, kterým je více než 50 let, berou své zdraví vážně nebo mají v rodinné anamnéze rakovinu tlustého střeva. Nepodceňujte prevenci. Přijďte a předejděte zbytečným zdravotním komplikacím. I kdybychom zachytili jediný nález nebo zachránili jediný život, mají takové akce smysl,“ dodává k akci ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.