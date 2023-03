Schváleno. Kvůli gigafactory v Líních chce kraj aktualizovat plán svého rozvoje

Zástupci města už o dopadech, které by továrna měla na dopravu, vodohospodářskou infrastrukturu a další oblasti, informovali příslušné ministry. Současně jim předali seznam nutných kompenzačních opatření, pokud by vláda výstavbu prosadila. „Naše stanovisko se nemění. Nadále prosazujeme, aby se záměr nerealizoval v Líních. Podle naší analýzy by byl dopad gigafactory do regionu zásadní a představoval by nutná kompenzační opatření v hodnotě zhruba dvanácti miliard korun. Významně by ovlivnil oblast infrastruktury a podstatně by zvýšil nároky na občanskou vybavenost a služby,“ upřesnil technický náměstek primátora Pavel Bosák.

Případný vznik gigafactory by přinesl například vyšší zátěž na komunikace nejen v okolí, ale i uvnitř města a také nové požadavky na veřejnou dopravu. Celkové náklady na tyto projekty Plzeň odhadla na 3,96 miliardy korun. „Nutné by například bylo vybudovat nové napojení Líní na Plzeň trasou pro dobíjecí trolejbusy i novou komunikaci z Valchy na Borská pole. Rovněž by se zvýšila potřeba již tak žádaných investic do zkapacitnění křižovatek ve městě, například U Makra, na Belánce nebo zkapacitnit propojení Slovan s Bory rozšířením komunikace v Samaritské ulici s mimoúrovňovým křížením přes železnici,“ přiblížil některé z potřebných investic náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Město vyčíslilo i náklady do vodohospodářské infrastruktury, a to na 1,31 miliardy korun. S výstavbou gigafactory by bylo nutné řešit i další aspekty. Musela by se postavit nová školka a škola, vybudovat zhruba 2000 bytů, zajistit zdravotní středisko, postavit novou služebnu městské policie a další. Plzeň se v kompenzacích zabývá také dopadem gigafactory na životní prostředí, zde odhadla náklady na 121,1 milionu korun. Dále vnímá nutnost investovat do rozvoje inovativních firem, podpory start-upů, aby se Plzeň rozvíjela jako město s přidanou hodnotou.