Fenka Zoe a pes Nano. Dvojice rotvajlerů, která před dvěma týdny napadla v Holýšově malou Sofinku, dostala novou šanci. Díky chovatelům, kteří se bojovým plemenům věnují a jsou ochotni jim pomoci.

„Psí dáma je u kamarádky v Žatci, zatímco já tady mám jejího partnera. Tedy lépe řečeno, je v sousední Březině, kde pečuji o další čtyřnohé přátele,“ svěřila se paní Hana z Oseku u Rokycan.

Agresivní tandem prý bylo lepší rozdělit a důkladně se jim věnovat odděleně. Nano je v novém kotci osmým dnem a zvyká si na trvalejší péči: „Je znát, že byl zanedbaný a musí se naučit dotekům. Není zvyklý, že by ho člověk hladil. Stejné poznatky má moje kolegyně na severu Čech,“ dodala mladá žena. Osmým rokem se stará o hafany, kteří sice budí hrůzu, ale při správné adoptivní péči je možná jejich převýchova.

V rodinném domě na okraji Oseku nyní žije šest psů, v Březině je jich sedm. Denní režim je neúprosný: „Třikrát denně vyvenčení s tím, že po 13. hodině zhltnu rychlý oběd a trošku odpočinku mám po odpoledních vycházkách. Ale od osmnácti minimálně do jednadvaceti hodin pokračuji,“ nastínila pořad všedních dnů i víkendů obětavá vychovatelka zvířat. Za svěřenci neváhá vyrazit do Karviné, Znojma, Jindřichova Hradce a v pondělí se vracela v noci z Trhových Svinů. Když začínala, dala do svého koníčku sto tisíc z vlastních úspor a dnes vítá každou finanční injekci od podporovatelů.

Pokousaná Sofinka se dál z útoku zotavuje. „Vrací se jí cit do konečků prstů, jenže zatím se nemůže posadit ani postavit. Bolesti přetrvávají,“ vyjádřil se zmocněnec rodiny Alexandr Brejcha.