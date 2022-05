Podle pedagogů je nesmyslné, aby se dítě, kterému výuka cizích jazyků obecně nejde, učilo ještě jazyk další. „Myslím si, že když žáka jazyk nebaví a nemá pro něj vlohy, z hodiny si stejně nic neodnese. Naopak je to pro něj zátěž, a ta hodina by se měla využít smysluplně,“ řekla učitelka anglického jazyka z Plzně Lada Borárošová. „Podle mého názoru chtějí děti, kteří se další jazyk učí, hodně cestovat, studovat či pracovat v zahraničí. Žáci, kteří si druhý jazyk nezvolili, by měli mít místo toho možnosti, jak by se dále rozvíjeli,“ míní učitelka. Připomněla školství v Anglii, kde se děti už na základním stupni škol profilují výběrem vedlejších předmětů. „Pomohlo by to žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat řemeslu. Otázkou však je, jak by na tom byly školy s kapacitou,“ dodala Lada Borárošová. Uvedla, že by hodiny druhého jazyka nenahrazovala třeba češtinou nebo matematikou. "To by mi přišlo spíše jako doučování,“ uzavřela.