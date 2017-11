Dva Plzeňané = jedno auto, musí přibýt parkovací domy

Plzeň – Zaparkovat v západočeské metropoli je pro Plzeňany i návštěvníky města čím dál horší. Plochy k odstavení aut mizí nebo se zpoplatňují.

Data o parkování

Průměrná doba parkování na povrchu:zóna A-64 minut, zóna B-72 minut, zóna C-101 minut, zóna D-98 minut, zóna Roudná-106 minut. Výnosy z parkovacích automatů činily za 1. pololetí letošního roku 17,3 milionu korun. Výnosy z parkovacího domu Rychtářka za stejnou dobu činily 2,7 milionu korun, z parkovacího domu Nové divadlo cca 900 tisíc korun. Výnosy z posledního povrchového parkoviště v sadech Pětatřicátníků (112 míst) činily 1,5 milionu korun.

Platí se v celém centru města, po Hamburku, Petrohradu a Roudné je nejnovějším adeptem oblast mezi Klatovskou třídou a Centrálním autobusovým nádražím. Ta se zpoplatní ještě do konce roku, mezitím ale město dostaví a zprovozní odstavné parkoviště v Kotkově ulici s 240 místy, kde se bude parkovat zdarma. Zatím tolerované v centru je dosud stání aut pod mostem Generála Pattona nebo v některých roudenských ulicích. Parkování kolem náměstí Republiky v historickém jádru Plzně se navíc od října razantně zdražilo, za tři hodiny tu zaplatíte 190 korun, což je o stokorunu víc než předtím. A sankce za neplacení bývají bolestivé. Jen za první pololetí letošního roku asistoval Parking Plzeň u téměř sedmi tisíc přestupků proti parkovacímu pořádku, z čehož 73% bylo řešeno pokutou, zbytek domluvou. Průměrná pokuta činila 219 korun.

Není kde stát

Další parkovací domy mají vyrůst v Plzni. Aktuální je příprava parkovacího domu pro cca 200 aut u Luny na Borech, konkrétně na dnešním parkovišti před dopravním inspektorátem. „Doufám, že se bude realizovat v příštím roce. Ze 60 milionů korun zaplatí náš obvod třetinu,“ uvedl starosta třetího plzeňského obvodu Radislav Neubauer (ČSSD) s tím, že zbytek je na městě.

Další parkovací domy jsou podle dopravního specialisty Správy veřejného statku Ondřeje Vohradského plánovány u bazénu na Slovanech, poblíž budoucího dopravního uzlu v Šumavské ulici nebo na sídlišti Vinice. Výhledově vyroste parkovací dům ještě v Kaplířově ulici u plánované tramvajové trati na Borská pole. Tam má jít o parkování pro lidi přijíždějící do Plzně z jiných okresů a měli by v něm odstavit auto a dál pokračovat městskou dopravou. Uvažuje se o tom, že součástí parkovací taxy bude jízdenka na dopravu.

Stavět parkovací domy začíná být nutnost, do ulic se už všechna auta dávno nevejdou. V případě borského parkovacího domu by mělo jít zejména o parkování pro lidi, kteří v okolí bydlí a garážování si tu předplatí. Uvolní tak místa na ulicích těm, kteří tu potřebují jen zastavit. Petr Raška z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně uvedl, že v západočeské metropoli je evidováno na cca tisíc obyvatel 500 osobních automobilů. To znamená, že každý druhý člověk má auto. Jenže například na Severním Předměstí vychází na jedno parkovací místo asi tři obyvatelé a ještě horší je situace právě na Borech, Slovanech a v Doubravce. „Tam je na jedno parkovací stání asi 3,5 obyvatele, někde až čtyři,“ vysvětluje Raška. Pokud má tedy každý druhý Plzeňan auto, logicky se do parkovacích stání nevejdou.

Kromě plánovaných parkovacích domů se dokončuje záchytné parkoviště v Kotkově ulici. To by mělo být hotovo do konce listopadu, bude mít 240 míst ke stání zdarma. Zato v ulicích okolo se začne platit. „Ke zpoplatnění by mělo dojít do konce letošního roku,“ uvedl Ondřej Vohradský.