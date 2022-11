„Prodáváme věnce, věnečky ze stříbrných smrků, jedlí, dušičkové mísy od malých až po ty největší. Netradiční jsou italské věnce, které měří tři čtvrtě metru. Tvoříme i menší ozdoby do kolumbárií. Zákazníci si žádají hlavně přírodní doplňky. Proto věnce zdobíme zajímavými sušinami, třeba proteou, lotosem,“ vyjmenovala květinářka. Na věnce kromě toho přidávají túje, barevné cypřiše, mech nebo okrasné kapusty, stále více využívají i vřes. Přírodniny pak doplní dalšími ozdobami. „Z floristického hlediska je nejdůležitější, aby na věncích převažoval zelený materiál. Na něm se nesmí šetřit,“ zdůraznila Ottová.

Cenu veškerého sortimentu museli v obchůdku v posledních měsících kvůli rostoucí inflaci zvýšit o dvacet procent. Smutečních výrobků se ale zdražení nedotklo.

Letošním trendem jsou mísy usazené v proutí, do jejichž středu je rovnou vložená i lucerna se svíčkou. „Když se pak svíčka na míse rozsvítí, vše dohromady vytvoří zajímavý a neobvyklý efekt,“ řekla Ottová. Zákazníka vyjde na necelou tisícovku.

Věnců v těchto dnech stihnou spolu se třemi kolegyněmi vyrobit několik desítek denně. S vázáním startují vždy několik dnů před Dušičkami. „Začaly jsme minulou středu. Chceme, aby výrobky byly čerstvé. Nyní už se ale dostáváme lehce do časového presu, nejvíce práce se kumuluje vždy v posledních dnech před dušičkovým víkendem,“ sdělila floristka, která se výrobě smuteční výzdoby věnuje již jednatřicet let. Tehdy si podle jejích slov musely vystačit jen se šiškami a omezeným sortimentem. „Je to velký rozdíl. Nabídka materiálu na trhu je obrovská,“ zamyslela se.

Helena Ottová se s kolegyněmi snaží dodržovat původní tradice řemesla, neváhají se ale v oboru neustále vzdělávat. „Novými postupy se inspirujeme v Holandsku nebo Německu. Dovážíme ze zahraničí například kamenná srdíčka či andělíčky. Snažíme se, abychom nevyráběly třicet let staré produkty. Každý rok tak leccos obměníme a něco nového vymyslíme,“ vysvětlila.

Nejpracnější je výroba věnců. Je potřeba mít v ruce ten správný grif. „Kdo je trochu šikovný, naučí se to za chvíli. Náročná je tvorba zmíněných italských věnců, ty vážeme i ve dvou,“ zmínila.

Jakmile skončí období Dušiček, pustí se květinářky již do adventní výzdoby.